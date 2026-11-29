Envejecer con buena salud no depende únicamente de hacer ejercicio o mantener una alimentación equilibrada. También importa cuánto tiempo pasa el cuerpo en movimiento a lo largo del día. Para las personas mayores, que suelen acumular más horas de sedentarismo, interrumpir los períodos prolongados en una silla puede convertirse en un hábito importante para cuidar la salud y preservar la autonomía.

Dos investigaciones recientes, realizadas con datos de más de 90.000 personas, encontraron asociaciones entre permanecer sentado durante muchas horas y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte por cáncer. Los resultados también sugieren que pequeños movimientos cotidianos, incluso de baja intensidad, pueden contribuir a reducir esos riesgos.

La preocupación tiene una dimensión global. En 2024, la Organización Mundial de la Salud advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, el 35% de los adultos será físicamente inactivo en 2030. La inactividad, además, es más frecuente entre los mayores de 60 años, una población para la que mantenerse en movimiento cobra especial importancia.

MÁS DE 10 HORAS SENTADOS

En noviembre de 2024, investigadores de Mass General Brigham, en Boston, publicaron en el Journal of the American College of Cardiology un trabajo basado en los registros del Biobanco del Reino Unido. Analizaron a 89.530 personas, con una edad promedio de 62 años, que utilizaron durante una semana un acelerómetro en la muñeca.

El tiempo sedentario promedio fue de 9,4 horas diarias. Sin embargo, entre quienes permanecían sentados más de 10,6 horas al día, el riesgo de insuficiencia cardíaca fue un 45% mayor y el de muerte cardiovascular, un 62% más alto que en el grupo de referencia, integrado por personas que acumulaban entre 8,2 y 9,4 horas.

El dato también mostró que cumplir con los 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa recomendados por las guías sanitarias no alcanza necesariamente para contrarrestar todos los efectos del sedentarismo. Aunque el ejercicio redujo buena parte del riesgo de fibrilación auricular e infarto, su efecto fue parcial frente a la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular.

Shaan Khurshid, cardiólogo y coautor sénior del trabajo, planteó que evitar superar las 10,6 horas diarias de sedentarismo podría ser una meta mínima y realista. El mismo análisis encontró que, entre quienes excedían ese límite, reemplazar 30 minutos de tiempo sentado por otra actividad se asociaba con un 7% menos de riesgo de insuficiencia cardíaca.

NO SOLO IMPORTA CUÁNDO, SINO CÓMO

En julio de 2026, un estudio de la Universidad de Glasgow publicado en PLOS Medicine puso el foco en otro aspecto: la duración de los períodos de inactividad. Para eso, analizó a 91.292 participantes del mismo Biobanco del Reino Unido. Los investigadores consideraron prolongados los bloques de sedentarismo de 30 minutos o más.

Los resultados mostraron que cada hora diaria adicional acumulada en esos períodos se asociaba con un 10% más de riesgo de morir por cáncer. Pero también encontraron diferencias según la actividad que reemplazara ese tiempo.

Sustituir una hora sentada por actividad liviana, como caminar despacio, planchar o lavar los platos, se relacionó con un riesgo un 12% menor. Si se reemplazaba por 30 minutos de actividad moderada, como caminar a paso vivo, la reducción era del 8%. Con cinco minutos de actividad vigorosa, como correr, alcanzaba el 22%.

Frederick Ho, autor principal de la investigación, explicó que la asociación más marcada aparece cuando las personas permanecen sentadas durante más de media hora seguida. La conclusión es que no alcanza con contabilizar las horas de actividad física: también importa interrumpir los períodos prolongados de quietud.

PEQUEÑOS CAMBIOS EN LA RUTINA

Los resultados deben interpretarse con cautela. Ambos trabajos son observacionales, por lo que identifican asociaciones, pero no demuestran que el sedentarismo sea la causa directa de las enfermedades estudiadas. Además, la medición de la actividad física se realizó durante una sola semana y los acelerómetros no permiten distinguir si una persona estaba sentada frente a una computadora, manejando o mirando televisión.

Los investigadores de Glasgow también advirtieron que quienes participan voluntariamente del Biobanco pueden no representar a la población general. Por eso, ambos equipos señalaron la necesidad de realizar ensayos de intervención que permitan confirmar los resultados y precisar las recomendaciones.

Una revisión publicada en noviembre de 2026 por la Gaceta de Harvard recuperó experimentos anteriores que encontraron cambios en la función vascular y la presión arterial cuando se interrumpía el tiempo sentado con breves períodos de movimiento. Los efectos fueron menos claros sobre el colesterol y los triglicéridos. La revisión también remarcó que la actividad física puede reducir parte del riesgo asociado al sedentarismo, pero no compensarlo por completo.

En la vida cotidiana, las recomendaciones no exigen grandes esfuerzos. Georgia Spear, jefa de imágenes mamarias de Northwestern Medicine, sugirió levantarse y moverse cada 30 a 60 minutos, hacer caminatas breves -incluso después de las comidas-, elegir las escaleras o caminar mientras se habla por teléfono.

Para quienes pasan buena parte del día frente a una pantalla, las pausas pueden incorporarse a actividades que ya forman parte de la rutina: levantarse para buscar un café, caminar durante una llamada o dar unos pasos antes de comenzar una nueva tarea.

No se trata de reemplazar el ejercicio ni de convertir cada descanso en un entrenamiento. La propuesta es más sencilla: evitar que las horas de quietud se acumulen sin interrupciones. Porque, además de cuánto nos movemos, la ciencia empieza a prestar cada vez más atención a cuánto tiempo pasamos sin hacerlo.