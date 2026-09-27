Moverse hoy para llegar mejor a los años que vienen

Envejecer no significa solamente sumar años. También supone atravesar cambios en la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la capacidad para realizar algunas acciones que durante décadas se hicieron sin pensar. Agacharse para levantar algo, levantarse de una silla, subir una escalera o recuperar la estabilidad después de un tropiezo son movimientos cotidianos que requieren mucho más del cuerpo de lo que parece.

Por eso, una parte de la longevidad se construye mucho antes de la vejez. Mantenerse físicamente activo y entrenar determinadas capacidades puede ayudar a llegar a los años siguientes con un cuerpo más preparado para desenvolverse de manera independiente.

Fsioterapeutas suelen encontrarse con problemas similares: personas que pasan muchas horas sentadas, que pierden movilidad o que dejan de tener la fuerza necesaria para determinados movimientos. Frente a esas situaciones, hay ejercicios simples que pueden incorporarse a la rutina sin necesidad de equipamiento sofisticado.

EQUILIBRIO PARA SEGUIR SIENDO INDEPENDIENTE

Pararse sobre una sola pierna es uno de los ejercicios más sencillos para trabajar el equilibrio. Y también uno de los que pueden adquirir mayor importancia con el paso del tiempo. La estabilidad no depende únicamente de las piernas. Intervienen los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas y la zona lumbar. Practicar el apoyo sobre una pierna permite entrenar esa coordinación y acostumbrar al cuerpo a sostenerse frente a pequeños cambios de posición.

Puede hacerse durante unos segundos mientras se espera el café o en cualquier otro momento del día. Para comenzar, es posible apoyarse en una pared, una silla o una mesada. La referencia general de los especialistas es intentar mantener cada pierna durante unos 30 segundos.

APRENDER A AGACHARSE TAMBIÉN ES CUIDAR LA ESPALDA

Otro movimiento básico es la bisagra de cadera. Se trata de aprender a inclinar el cuerpo hacia adelante llevando las caderas hacia atrás, en lugar de redondear la espalda y descargar todo el movimiento sobre la columna. La técnica resulta útil para acciones tan habituales como levantar algo del piso y, al mismo tiempo, permite trabajar glúteos e isquiotibiales.

El movimiento se realiza con las rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta y el pecho acompañando el desplazamiento mientras las caderas van hacia atrás. Una referencia propuesta por los fisioterapeutas es realizar dos series de 15 repeticiones.

LA FUERZA QUE PERMITE LEVANTARSE

Sentarse y volver a ponerse de pie puede parecer demasiado elemental para ser considerado ejercicio. Sin embargo, justamente por su relación con la vida diaria, tiene un valor especial. La acción involucra los cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, pantorrillas y músculos del abdomen. Mantener esa capacidad significa conservar una herramienta importante para la autonomía.

La propuesta es utilizar una silla y realizar el movimiento lentamente, controlando tanto el descenso como el ascenso. Cuando hacerlo resulta sencillo, se puede aumentar la dificultad descendiendo más despacio o utilizando una superficie más baja.

UN ABDOMEN FUERTE TAMBIÉN PROTEGE EL MOVIMIENTO

El llamado “bicho muerto” trabaja la musculatura profunda del abdomen y puede combinarse con la respiración diafragmática. Es un ejercicio que se realiza acostado boca arriba, con las piernas elevadas y los brazos hacia el techo. Desde allí se extienden de manera alternada un brazo y la pierna contraria, mientras se mantiene estable la zona lumbar.

La respiración forma parte del ejercicio: al extender las extremidades se exhala lentamente, buscando activar la musculatura abdominal profunda. La importancia de este trabajo va más allá de conseguir un abdomen fuerte. Una buena estabilidad central ayuda al cuerpo a sostener la columna y puede contribuir a que otras zonas, como el cuello y los hombros, no tengan que compensar permanentemente.

EMPUJAR PARA CONSERVAR FUERZA

Las flexiones son otro movimiento relacionado con la autonomía. Tener fuerza suficiente en brazos, hombros, pecho y abdomen permite realizar acciones cotidianas que requieren empujar o sostener el propio peso.

Mantener el equilibrio, levantarse, empujar, entre otros, puede hacer una diferencia concreta en la vida cotidiana

No hace falta comenzar en el piso. Una pared o una mesada ofrecen una alternativa más accesible. La idea es mantener el cuerpo alineado, activar el abdomen y flexionar los codos para acercar lentamente el pecho a la superficie antes de volver a extender los brazos.

A medida que aumenta la fuerza, puede reducirse la altura de apoyo y avanzar hacia versiones más exigentes.

MOVILIDAD PARA QUE EL CUERPO NO SE VUELVA RÍGIDO

El último movimiento es uno de los más conocidos: el gato-vaca. Desde la posición de cuatro apoyos, se alterna entre arquear y redondear suavemente la espalda.

El objetivo es movilizar la columna y reducir la sensación de rigidez que puede aparecer después de pasar mucho tiempo sentado o de pie. También puede utilizarse ese momento para sumar otros movimientos sencillos, como extender un brazo o una pierna y realizar círculos con la cadera.

La longevidad no depende de un único ejercicio ni de una rutina perfecta. Pero conservar la capacidad de moverse, mantener el equilibrio, levantarse, empujar, agacharse y estabilizar el cuerpo puede hacer una diferencia concreta en la vida cotidiana.

En ese sentido, entrenar hoy no significa solamente buscar un mejor rendimiento físico. También puede ser una forma de preparar el cuerpo para los años que vienen y preservar, durante más tiempo, algo central para una vida autónoma: la posibilidad de seguir haciendo por uno mismo las cosas de todos los días.