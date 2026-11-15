Mucho más que una cuestión estética: qué información puede dar el pelo sobre tu organismo

¿Cuánta atención se le presta al pelo? Cuando requiere peinarlo, cortarlo o teñirlo, casi siempre. Mucha menos como fuente de información. Está ligado a la cultura, a la belleza y a la manera de presentarse ante los demás, pero desde la biología el cabello hace otra cosa: registra lo que ocurre dentro del cuerpo y lo deja a la vista.

Perder entre 50 y 100 pelos por día es esperable, explican especialistas biólogos celular de la Universidad de California en Irvine. La alarma suena cuando la cifra se dispara. Por otro lado, genetistas de la Universidad de Columbia, detalla que crecer demanda mucha energía y que el organismo la redirige cuando atraviesa una enfermedad o un período de tensión. Una carencia de nutrientes, un problema de tiroides, fiebres altas, una baja brusca de peso, un parto o una cirugía mayor pueden desencadenar una caída repentina. Para quien la vive, advierte los especialistas, suele ser angustiante, aunque el pelo se recupera por lo general en tres a seis meses.

El término médico es alopecia y sus causas se multiplican: infecciones, anemia por falta de hierro, poca hormona tiroidea y medicamentos como los de la quimioterapia. También pesan la edad, el sexo y la genética. En los varones, la testosterona acorta la fase de crecimiento y afina el pelo, un proceso que suele notarse entre los 20 y los 25 años. En las mujeres, el adelgazamiento empieza por la línea frontal y es más frecuente alrededor de la menopausia y después; el papel de la testosterona es allí más discutido. A eso se suman los peinados tirantes, que someten al folículo a tracción, y la tricotilomanía, el hábito de arrancarse el pelo.

Un archivo de la salud

Después de la médula ósea, el pelo es el tejido que más rápido crece. Especialistas dermatólogos de la Universidad de Miami, advirtieron que un centímetro guarda casi un mes de datos biológicos. Por eso los médicos lo analizan para detectar consumo de drogas, intoxicaciones, estrés crónico o falta de adherencia a un tratamiento. Además, otros especialistas comparan a los folículos con pequeños riñones: absorben compuestos tóxicos y los depositan en el tallo, que ya no tiene vida.

El vello en exceso también informa. La hipertricosis, un crecimiento desmedido en todo el cuerpo, suele ser la reacción a un fármaco nuevo, como la fenitoína, indicada en la epilepsia; se asocia además a la anorexia y al sida. En un recién nacido, un mechón cerca de la base de la columna puede señalar espina bífida oculta, una malformación de las vértebras inferiores que deja la médula cubierta solo por piel. Los motivos de estas asociaciones siguen siendo poco conocidos. El hirsutismo, en cambio, sigue un patrón masculino (cara, labios, pecho, brazos) por efecto de los andrógenos, en especial la testosterona, y puede verse en el síndrome de ovario poliquístico.

Sensor, reloj, escudo

El cuero cabelludo reúne unos 100.000 folículos, según señalan especialistas, y cada uno produce el mechón y su pigmento. Están envueltos en terminaciones nerviosas, lo que explica el parpadeo cuando algo roza las pestañas o el gusto de una caricia en la cabeza. También explica por qué depilarse las cejas con cera duele, ya que el pelo se arranca de raíz, mientras que el afeitado apenas se siente porque el corte queda por encima de la piel. Agregan, además, que los folículos tienen receptores de olor y de sabor amargo, y que ciertas fragancias podrían estimular o frenar el crecimiento, aunque falta investigación.

Desde la Universidad Johns Hopkins, señalan que cada folículo tiene un reloj propio, sincronizado con el del cuerpo, que ordena las fases de crecimiento, debilitamiento, descanso y caída. Por eso el vello crece más rápido por la mañana. Los especialistas imaginan que, a futuro, unas pocas muestras de pelo permitan controlar ciertos trastornos del sueño.

Además, los folículos protegen. Albergan un microbioma de bacterias, virus y hongos que aleja a los gérmenes dañinos y que, podría incluso favorecer el crecimiento y el color. Ante una herida leve, sus células madre migran a la piel lastimada para repararla y después retoman su tarea.

Qué se puede hacer

Muchas veces alcanza con tratar la causa de fondo. Cuando eso no basta, existen otras vías. El minoxidil se creó para la hipertensión y luego se advirtió que favorecía el crecimiento; podría actuar de forma directa sobre los folículos o mejorando el flujo de sangre al cuero cabelludo, una incertidumbre que quizás explique por qué algunos pacientes responden bien y otros no.

Los trasplantes reubican pelo del propio paciente en las zonas calvas, ya sea con varios injertos pequeños o con una tira de piel más grande. Y si el exceso de vello tiene origen hormonal, como en el ovario poliquístico, pueden considerarse los anticonceptivos o la finasterida, además de los métodos de depilación tradicionales.

Lo ideal, no obstante, es consultar con dermatólogos especialistas.

CUADRO 1 - Un registro de lo que pasa en el organismo

El cabello puede funcionar como un archivo biológico. Cada centímetro conserva información de aproximadamente un mes y permite detectar sustancias que circularon por el organismo. Por eso, las muestras de pelo se utilizan en estudios para identificar consumo de drogas, intoxicaciones, estrés crónico y dificultades para sostener determinados tratamientos. Los folículos absorben algunos compuestos y los depositan en el tallo capilar, donde permanecen incluso después de que el pelo deja de crecer.

CUADRO 2 - Cuando el vello crece de más

No solo la caída puede revelar cambios en la salud. Un crecimiento excesivo también merece atención. La hipertricosis provoca la aparición abundante de vello en distintas partes del cuerpo y puede estar relacionada con medicamentos, como la fenitoína, y con algunas enfermedades. El hirsutismo, por su parte, genera vello con un patrón de distribución típicamente masculino, como en el rostro, el pecho y los brazos. Una de sus posibles causas es el síndrome de ovario poliquístico, asociado a una mayor presencia de andrógenos.

CUADRO 3 - Un sensor que también protege

Los folículos pilosos no son simples fábricas de cabello. Están rodeados de terminaciones nerviosas que permiten percibir el contacto y participan en distintas sensaciones. También cuentan con un microbioma propio, compuesto por bacterias, virus y hongos que contribuyen a proteger la piel frente a microorganismos perjudiciales. Además, ante una lesión superficial, las células madre de los folículos pueden desplazarse hacia la zona afectada y colaborar con su reparación.