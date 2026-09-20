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No existe una postura correcta para todos

Por Redacción

Frente a las molestias, puede aparecer la idea de que existe una postura ideal que debería mantenerse durante todo el día. Pagola cuestiona esa mirada. “No existe una misma postura adecuada para todos”, afirma. Lo importante es salir de las posiciones rígidas que sobrecargan el cuerpo y generan dolor.

La especialista plantea que una persona puede sentirse cómoda llevando los hombros y la pelvis hacia adelante, pero esa posición puede generar una sobrecarga en el cuello o en la zona lumbar. También puede provocar pérdida de movilidad en los hombros, tensión en el pecho y menor resistencia de los músculos de la espalda.

Por eso, cuidar la postura no significa permanecer quieto en una determinada posición. La propuesta es prestar atención al cuerpo, practicar ejercicios y encontrar posturas que alivien y den placer.

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