“No podemos seguir con el mismo sistema de estudio”

Juan Pablo Martin, docente en escuelas de La Plata que trabaja en los niveles primario y secundario, identifica tres dificultades centrales: los salarios, la creciente complejidad de las trayectorias escolares y la necesidad de actualizar las formas de enseñar. A partir de su experiencia en distintas instituciones, describe una profesión atravesada por demandas que exceden la transmisión de contenidos.

“Es una profesión cuyos sueldos claramente no son acordes al trabajo que se hace. Necesitás tener muchos cursos, trabajar muchas horas para tener un sueldo digno”, afirma. A esa situación suma los conflictos familiares que llegan a las escuelas y el aumento de los diagnósticos entre los estudiantes.

Martin aclara que contar con diagnósticos puede ayudar a acompañar mejor a los chicos, pero también requiere adaptar la planificación. “Tenés que planificar distintas cosas para un mismo curso, cuando quizás antes era una única planificación”, explica. La diversidad de necesidades obliga a pensar estrategias diferentes dentro de un mismo grupo.

Otro de los riesgos que identifica es la exposición que generan los celulares. Un estudiante puede grabar una clase, registrar una frase fuera de contexto o utilizar el dispositivo mientras debería estar prestando atención. En esos casos, advierte, el docente puede quedar expuesto, sobre todo cuando no cuenta con el acompañamiento esperado por parte de las familias.

Pero para Martin las dificultades no se resuelven solamente recuperando la disciplina o restringiendo la tecnología. También es necesario revisar el modelo educativo. “La educación que hemos tenido nosotros es una educación que se ha sostenido durante más de un siglo y que prepara a los chicos de una manera que ya no es la actual”, plantea. Las transformaciones tecnológicas y sociales obligan, a su entender, a repensar las formas de estudiar y aprender.

En ese marco, menciona las incertidumbres que genera el régimen académico y la dificultad para sostener la motivación de los estudiantes. El desafío diario consiste en lograr que los contenidos tengan sentido y no se conviertan en información que se memoriza para una evaluación y después se olvida. “Hay que motivar a los chicos para que estudien, pero al mismo tiempo lograr que ese aprendizaje sea significativo, que algo les vaya quedando para la vida”, sostiene.

Martin, como el director entrevistado, anticipa que la atención será uno de los grandes desafíos de los próximos años. La circulación constante de videos breves y contenidos digitales, dice, contrasta con los tiempos que requieren los procesos educativos. “Estamos muy acostumbrados a reels cortitos, a videos”, señala, y advierte que construir conocimientos más complejos demanda una dedicación que no siempre resulta fácil de sostener.

Sobre los celulares y la inteligencia artificial, propone encontrar un equilibrio. Las restricciones pueden favorecer la concentración, pero también dejan fuera herramientas que podrían aprovecharse con fines pedagógicos. En su propia tarea, cuenta, la inteligencia artificial le permite generar imágenes, estructurar materiales y desarrollar propuestas interactivas. “La tecnología va llegando para quedarse. Tendríamos que empezar a ver la forma en la cual podamos enseñarla realmente como una herramienta”, afirma.

Finalmente, Martin reivindica una dimensión de la enseñanza que considera irremplazable: la construcción de vínculos y el aprendizaje de la convivencia. En un mundo de comunicaciones cada vez más mediadas por pantallas, sostiene, es importante que los estudiantes puedan encontrarse con los demás y reconocer lo que cada persona tiene para aportar.

“Educar cuando no están todas las respuestas es aprender a ser persona, a ser un ser sociable y a encontrarse con la necesidad del otro”, plantea. Para él, la tarea docente no consiste en ofrecer soluciones cerradas, sino en enseñar a buscarlas y generar las condiciones para que los alumnos comprendan el sentido de aquello que aprenden.