No se trata de eliminar los carbohidratos, sino de aprender a elegirlos

Cuando aparecen alteraciones en los niveles de glucosa, una de las primeras reacciones puede ser retirar de la alimentación el pan, las pastas, las frutas y otros alimentos que contienen carbohidratos. Sin embargo, el abordaje nutricional de la diabetes tipo 2 y de los factores de riesgo metabólico es más amplio y no consiste en eliminar indiscriminadamente un grupo de nutrientes.

“Muchas veces los pacientes llegan perdidos, no saben qué comer, quitan todos los hidratos de carbono creyendo que esa es la solución, y en realidad abarca mucho más”, señala la licenciada en Nutrición.

La profesional explica que importa qué carbohidratos se consumen, en qué cantidad y con qué otros alimentos se combinan. Para ilustrarlo, compara una tostada de pan blanco con mermelada con una de pan integral acompañada de huevo, queso, palta o frutos secos. La composición de cada comida influye en la velocidad con la que se absorben los nutrientes y en la respuesta de la glucosa en sangre.

“Hoy el tratamiento nutricional no se trata de quitar, sino de aprender a elegir y combinar para mejorar la respuesta glucémica”, resume. En ese sentido, la calidad de la alimentación adquiere protagonismo. Priorizar verduras, frutas enteras, legumbres y cereales integrales, moderar los productos ultraprocesados y reducir el consumo de azúcares añadidos son medidas que pueden formar parte de un patrón alimentario saludable. Las cantidades y las combinaciones deben adecuarse a las necesidades de cada persona, en particular cuando ya existe un diagnóstico o se detectaron alteraciones metabólicas.

Patitucci también ubica la alimentación entre los pilares del abordaje de la diabetes tipo 2. La endocrinóloga señala la importancia de incorporar alimentos de buena calidad nutricional y limitar los productos con abundantes azúcares simples, dentro de un plan que contemple el estado de salud y las características de cada paciente.

La clave, por lo tanto, no está en adoptar restricciones por cuenta propia, sino en aprender a organizar las comidas y sostener una alimentación adecuada. El acompañamiento de profesionales permite evitar prohibiciones innecesarias y diseñar estrategias que puedan mantenerse a largo plazo.