Novedades recomendadas

La reseña advierte: “Las gelidas y oscuras aguas del rio Blackwater inundan Perdido,un pequeño pueblo al sur de Alabama. Alli, los Caskey, un gran clan de ricos terratenientes, intentan hacer frente a los daos causados por la riada. Liderados por Mary-Love, la incontestable matriarca, y Oscar, su obediente hijo, los Caskey trabajan por recomponerse y salvaguardar su fortuna. Pero no cuentan con la aparicion de la misteriosa Elinor Dammert”.

Dice la sinopsis: “Tras casi dieciocho meses en el Colegio de Guerra Basgiath, Violet Sorrengail tiene claro que no queda tiempo para entrenar. Hay que tomar decisiones. La batalla ha comenzado y, con enemigos acercandose a las murallas e infiltrados en sus propias filas, es imposible saber en quien confiar. Ahora Violet debera emprender un viaje fuera de los limites de Aretia en busca de aliados de tierras desconocidas que acepten pelear por Navarre. La mision pondra a prueba su suerte, y la obligara a usar todo su ingenio”.