Novedades recomendadas

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Por Redacción

La sinopsis expresa: “Con su lucidez habitual para leer las grietas de una época y profundizar en los pliegues de los secretos familiares, los mandatos y las tensiones ideológicas, Claudia Piñeiro construyó una novela profundamente conmovedora sobre cómo lo íntimo se vuelve político y sobre cómo lo que no se dijo encuentra, tarde o temprano, un modo de aparecer. Una novela sobre la urgencia de escuchar a quienes nos rodean”.

“Martha y Thomas forman una familia moderna. Ambos pertenecen a la vanguardia artística y cultural. Ella brilló en los escenarios internacionales como primera bailarina de las compañías más prestigiosas de ballet; él es un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Sin embargo, a sus setenta años, Martha y Thomas observan con desconcierto cómo el mundo que creían conocer ha cambiado para siempre”, advierte la sinopsis.

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