Novedades recomendadas

La indómita luz

Pablo Plotkin

La reseña expresa: “En este libro, el escritor y periodista argentino Pablo Plotkin enhebra la travesía vital de García, que mucha veces se torsiona hasta ser su reverso, una travesía tanática, con la de sus canciones y, a su vez, enlaza ambas cosas con la historia argentina contemporánea. Recogió durante años testimonios de quienes lo conocen y lo conocieron, acudió a fuentes bibliográficas, a artículos de prensa y, con un ojo quirúrgico y refinado, compuso una obra coral, impregnada de elegancia y sutileza que esculpe, y al mismo tiempo desarma, la vida de un mito”.

El último tren a Estambul

Ayse Kulin

La sinopsis dice: “Selva es la hija del último pachá otomano de Turquía, defensor de la tradición y la ortodoxia. Podría tener a cualquier hombre, pero ella solo tiene ojos para Rafo, un joven judío, hijo del médico de la corte. A pesar de la oposición de sus familias, la pareja decide casarse en secreto y huir a París para iniciar una nueva vida. Sin embargo, cuando los nazis ocupan Francia, sus planes de futuro se ven truncados. El último tren a Estambul narra una emocionante historia de amor y aventura que recorre la Europa de la Segunda Guerra Mundial”.