Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Temas

Novedades recomendadas

Galperín
Conversación con la oscuridad

Por Redacción

Galperín

Jairo Straccia

La sinopsis expresa: "La de estas páginas no es solamente la narración detallada de un éxito empresarial extraordinario. Es también la biografía de un hombre que se convirtió en una figura central del debate político y cultural. Formado en universidades de élite de Estados Unidos, desde su juventud combinó visión y ambición para los negocios. A partir de su creciente influencia en las redes sociales, su apoyo a Javier Milei y su identificación con una nueva generación de magnates digitales globales, toma cuerpo otro relato, protagonizado por personajes que ya no se conforman con cambiar la manera en que nos relacionamos con el dinero y el consumo a través de aplicaciones y algoritmos".

Conversación con la oscuridad

Mariana Enríquez

La reseña expresa: "La autora congrega la alta teoria, la cultura popular, la literatura, el cine y el true crime para constatar que la escritura espectral es el unico lenguaje honesto para testimoniar que los muertos no descansan y para comprender por que la realidad tiene la estructura de una pesadilla. Sus fantasmas son convocados a traves del ocultismo, la psicogeografia y la hauntologia. Mientras leemos estas paginas, una grieta permanece abierta en la frontera entre lo que esta y lo que ya no esta. Esa grieta es la presencia del terror cuando funciona".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?