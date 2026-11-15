Novedades recomendadas

Galperín

Jairo Straccia

La sinopsis expresa: "La de estas páginas no es solamente la narración detallada de un éxito empresarial extraordinario. Es también la biografía de un hombre que se convirtió en una figura central del debate político y cultural. Formado en universidades de élite de Estados Unidos, desde su juventud combinó visión y ambición para los negocios. A partir de su creciente influencia en las redes sociales, su apoyo a Javier Milei y su identificación con una nueva generación de magnates digitales globales, toma cuerpo otro relato, protagonizado por personajes que ya no se conforman con cambiar la manera en que nos relacionamos con el dinero y el consumo a través de aplicaciones y algoritmos".

Conversación con la oscuridad

Mariana Enríquez

La reseña expresa: "La autora congrega la alta teoria, la cultura popular, la literatura, el cine y el true crime para constatar que la escritura espectral es el unico lenguaje honesto para testimoniar que los muertos no descansan y para comprender por que la realidad tiene la estructura de una pesadilla. Sus fantasmas son convocados a traves del ocultismo, la psicogeografia y la hauntologia. Mientras leemos estas paginas, una grieta permanece abierta en la frontera entre lo que esta y lo que ya no esta. Esa grieta es la presencia del terror cuando funciona".