Operación Chocolate: una comedia negra en los bares de San Telmo

Operación Chocolate, la más reciente novela del periodista y dramaturgo Carlos Ares —publicada por el sello Hugo Benjamín— es una comedia negra barrial; la historia discurre entre las calles empedradas, las comisarías, los albergues transitorios y los bares de San Telmo. En ese paisaje urbano convergen mafias locales, la mafia china, policías corruptos, transas, asuntos internos, extorsiones, llamadas eróticas y movileros de televisión, todo aderezado con la mística popular de Sandro y Los Palmeras. En el centro de este laberinto caótico emerge Fernandito, un protagonista a quien el texto define como "un boludo importante" que, contra todo pronóstico, se transforma a lo largo del relato en un personaje entrañable.

Ares tiene más de cincuenta años de oficio periodístico; pasó por revistas deportivas como El Gráfico y Goles, fue corresponsal del diario español El País en Buenos Aires entre 1982 y 2005, y fundó y dirigió La Maga, una revista cultural, además de La García, dedicada a la música urbana.

Ese recorrido se traduce en su narrativa: según Astrid Pikielny, en la presentación de Librería del Fondo, su escritura teatral, que cultiva desde hace años, se nota en unos diálogos verosímiles. Operación Chocolate tampoco es su debut en la novela. Hugo Benjamin recordó que El clásico de los clásicos ya era, para los aficionados al fútbol, un libro de referencia. Y el propio Ares explicó: "Esta es la segunda novela que transcurre en San Telmo y estoy escribiendo una tercera, con lo cual se va a completar una trilogía de San Telmo."

El filósofo y ensayista Tomás Abraham se detuvo especialmente en la figura del protagonista y en el juego conceptual que propone la novela: “Hay toda la primera parte que es una disquisición de tipo teórico sobre la diferencia entre el boludo y el pelotudo”. Fernandito transita buena parte de la historia bajo el estigma de la condescendencia ajena, atrapado en una sensación de extrañamiento y desajuste, hasta que, en determinado momento del relato, pierde el diminutivo y pasa a llamarse Fernando, un cambio que abre un desenlace con peso propio.

Esa construcción de personajes cotidianos, atravesados por situaciones extraordinarias, encuentra en los diálogos uno de sus principales recursos. La periodista Astrid Pikielny destacó precisamente la capacidad de Ares para captar los matices del habla: “un oído fino, un registro finísimo de la cadencia, del ritmo, de la palabra justa y el remate”. Una destreza que, según señaló, está vinculada tanto con su experiencia como dramaturgo como con su oficio periodístico: los periodistas no solo hacen preguntas, también saben escuchar. De ese trabajo con la oralidad surge un universo verosímil, poblado de figuras reconocibles —el vecino, el verdulero, el policía de la esquina— que terminan involucradas en situaciones delirantes.

La geografía del sur porteño —San Telmo, Barracas, La Boca— actúan como el verdadero soporte vital de la trama, con paradas obligadas en el Parque Lezama y cafés tradicionales como el Británico o El Hipopótamo, además de una pintoresca devoción por la gastronomía popular representada en la milanesa y el sándwich de miga.

Al momento de definir el espíritu que atraviesa cada página de Operación Chocolate, Carlos Ares tenía un objetivo claro en la génesis del proyecto y su proceso creativo: “Yo me reí mucho escribiéndola. Me reía tanto escribiendo con los personajes. ¿Pero se reirán los que me lean?”, confesó el autor en la presentación de su libro. Esa búsqueda constante de humor responde a una premisa clara sobre el objeto del libro: “Primero que se entretengan, que no sea aburrido, que pase algo”, afirmó. Para Ares, esta filosofía conecta directamente con su trabajo en la dramaturgia, donde la experiencia del público es central: “También me pasa con la obra de teatro: quiero que se entretengan, que la pasen bien y si se pueden divertir mejor”.

Operación Chocolate

Autor: Carlos Ares

Editorial: Hugo Benjamín

Páginas: 306

Precio: $40.000