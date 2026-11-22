Hay enfermedades que se hacen visibles cuando ya produjeron un daño. La osteoporosis es una de ellas. Durante años puede avanzar sin provocar dolor ni síntomas reconocibles, mientras los huesos pierden densidad y resistencia. El problema suele hacerse evidente ante una caída, un golpe menor o incluso un movimiento cotidiano que termina en una fractura. Para entonces, la salud ósea puede llevar bastante tiempo deteriorándose.

La dimensión del fenómeno obliga a prestarle atención. En Argentina se estiman alrededor de 90 fracturas de cadera por día asociadas a la osteoporosis. Además, apenas una de cada cuatro mujeres mayores de 50 años conserva valores normales de densidad ósea. Detrás de esas cifras hay una cuestión que excede el envejecimiento: la posibilidad de conservar autonomía, movilidad y calidad de vida.

El diagnóstico temprano es una de las principales herramientas para evitar que la enfermedad se descubra en una instancia avanzada. La osteoporosis se produce cuando el organismo elimina tejido óseo más rápido de lo que consigue reemplazarlo. Como consecuencia, los huesos se vuelven más porosos y vulnerables. Aunque suele relacionarse con las mujeres después de la menopausia, también puede afectar a los varones y a personas más jóvenes que presentan determinados factores de riesgo.

La menopausia ocupa un lugar central porque la disminución de estrógenos acelera la pérdida de masa ósea. Sin embargo, no es el único elemento que debe considerarse. Los antecedentes de fracturas, el tabaquismo, el uso prolongado de corticoides, ciertas enfermedades endocrinas, reumatológicas o renales y los problemas de absorción de nutrientes también pueden justificar una evaluación anticipada.

En términos generales, los controles de densidad ósea se recomiendan para las mujeres a partir de los 65 años y los varones desde los 70. Pero esperar a alcanzar esas edades no siempre es conveniente: cuando existen factores predisponentes, la valoración médica puede ser necesaria mucho antes.

Una prueba antes de la fractura

La densitometría ósea es el estudio más utilizado para identificar la osteoporosis y detectar una disminución de la densidad mineral de los huesos. Se trata de un procedimiento indoloro, que utiliza dosis bajas de rayos X y permite evaluar especialmente la columna lumbar y la cadera. Esas regiones tienen particular importancia por su vulnerabilidad ante las fracturas.

El resultado no debe interpretarse de manera aislada. Los especialistas también consideran la edad, los antecedentes personales y familiares, los medicamentos utilizados y otros indicadores clínicos para estimar las probabilidades de sufrir una fractura. En algunos casos pueden solicitarse análisis complementarios para investigar alteraciones metabólicas o deficiencias nutricionales.

La diferencia entre detectar el problema antes o después de una fractura no es menor. Una lesión de cadera, muñeca o columna puede limitar los desplazamientos, dificultar actividades habituales y generar dependencia de otras personas. Además, haber sufrido una fractura por fragilidad aumenta la posibilidad de experimentar otra durante los dos años siguientes.

El impacto alcanza también al sistema sanitario, por los tratamientos, las internaciones y los procesos de rehabilitación que pueden resultar necesarios. Por eso, prevenir la primera fractura tiene consecuencias tanto individuales como económicas.

Los huesos también se entrenan

La prevención no termina en el consultorio. La relación entre la masa muscular y la estructura ósea vuelve especialmente importante mantener la fuerza a medida que pasan los años. La pérdida progresiva de músculo comienza alrededor de los 40 años y puede repercutir sobre la estabilidad, el equilibrio y la capacidad de proteger el esqueleto ante una caída.

El ejercicio de fuerza, adaptado a las posibilidades de cada persona, forma parte de las estrategias de cuidado. También resulta importante asegurar un aporte suficiente de calcio y proteínas, mantener niveles adecuados de vitamina D y evitar el tabaquismo.

Cuando la enfermedad ya está presente, el abordaje depende del riesgo individual. Puede incluir cambios en la alimentación, actividad física y medicamentos destinados a reducir la pérdida ósea o estimular la formación de tejido nuevo. La indicación requiere evaluación profesional y seguimiento.

La osteoporosis no necesariamente tiene que traducirse en una fractura ni en una pérdida de independencia. La detección oportuna permite intervenir cuando todavía no hubo consecuencias visibles y establecer medidas para reducir los riesgos. En una etapa de la vida en la que preservar la movilidad se vuelve fundamental, cuidar los huesos también significa cuidar la posibilidad de seguir haciendo, por cuenta propia, las cosas de todos los días.