Pía Richieri Diez kilómetros y una despedida

Llegó Los Leones de la Patria a fines de septiembre del año pasado, durante un homenaje por Malvinas. Buscaba un grupo de running y se acercó a la actividad que se realizaba en Plaza Malvinas. Una semana después comenzó formalmente a entrenar. Era la primera vez que corría y fueron los guías quienes le enseñaron cuestiones básicas, desde la respiración hasta la manera de orientarse durante el recorrido.

Pero el vínculo con el grupo rápidamente excedió el entrenamiento. Como había llegado a La Plata por un año, sus compañeros también la ayudaron a desenvolverse en la ciudad: le explicaban qué colectivo tomar, dónde bajarse y cómo orientarse. Después llegaron las salidas, los helados, el teatro, las cenas y los mates. “Eso hizo para mí también mi círculo social, porque empezaron a ser mis amigos”, cuenta emocionada.

El 6 de septiembre consiguió completar sus primeros 10 kilómetros. Fue acompañada por Pablo Arteca y Pablo Falcetti y también tuvo la posibilidad de correr algunos tramos sola. La llegada se convirtió en un momento compartido y terminó con un asado grupal que funcionó también como despedida, porque Pía regresó a Bahía Blanca.

Ahora espera poder continuar corriendo allí y volver a visitar al grupo cuando pueda. Pero el año compartido dejó una marca. “¿Qué significa el grupo en mi vida? Muchísimo”, dice. Y lo resume de otra manera: “Fueron familia”.