Piel y longevidad: la tendencia que apuesta por cuidar antes que corregir

La llegada de la primavera y la proximidad del verano suelen despertar un renovado interés por el cuidado de la piel. Después de meses de frío, calefacción y cambios de temperatura, muchas personas comienzan a prestar mayor atención a la hidratación, la luminosidad y los primeros signos del envejecimiento. Sin embargo, la medicina estética está incorporando una mirada diferente: antes de intentar corregir arrugas, manchas o flacidez, propone ocuparse de algo mucho menos visible, pero fundamental para la salud cutánea.

Se trata de la barrera protectora de la piel, una estructura que funciona como un verdadero escudo frente a las agresiones externas y ayuda a conservar el agua necesaria para mantenerla hidratada. Cuando esa barrera se altera, pueden aparecer sequedad, sensibilidad, irritación y una apariencia apagada.

“Durante mucho tiempo, la medicina estética estuvo especialmente enfocada en corregir los signos visibles del envejecimiento. Hoy estamos incorporando una mirada más preventiva, que busca preservar la calidad de la piel y fortalecer sus mecanismos naturales de protección”, explica la doctora Luciana Labaronnie (MN 142903), especialista en Medicina Estética.

Esta perspectiva forma parte de una tendencia internacional conocida como skin longevity, o longevidad cutánea, que propone acompañar los cambios de la piel a lo largo de los años sin concentrarse exclusivamente en su apariencia.

CUIDADOS NECESARIOS

La piel está expuesta diariamente a la radiación ultravioleta, la contaminación, los cambios de temperatura y diferentes factores ambientales. Su capa más externa, el estrato córneo, contiene células y lípidos que contribuyen a evitar la pérdida excesiva de agua y a mantener alejados numerosos agentes irritantes.

La importancia de esta función ha sido estudiada por la dermatología. Investigaciones publicadas en revistas científicas destacan que la hidratación, la pérdida transepidérmica de agua y la elasticidad son algunos de los parámetros que permiten evaluar el estado de la barrera cutánea.

“Una piel que conserva adecuadamente su hidratación suele presentar una textura más uniforme y una apariencia más luminosa. Por eso, cuidar la barrera protectora no es solamente una cuestión estética: también significa favorecer su funcionamiento y su capacidad de adaptación frente al ambiente”, señala Labaronnie.

En este contexto comenzaron a ganar espacio tratamientos que buscan mejorar la hidratación y la calidad superficial de la piel sin recurrir a procedimientos invasivos.

Entre las alternativas recientes aparece “emfusion”, un sistema que utiliza tecnología de resonancia y un protocolo de cuatro etapas orientado a preparar la superficie cutánea, favorecer la aplicación de determinados activos y contribuir a la hidratación.

La propuesta consiste en realizar una exfoliación suave, trabajar sobre la superficie de la piel, facilitar la aplicación de sustancias cosméticas y finalizar con una etapa protectora destinada a limitar la pérdida de humedad.

Aunque el procedimiento se presenta como una alternativa sin agujas y con escaso tiempo de recuperación, sus resultados pueden variar según las características de cada paciente. Además, la evidencia clínica específica sobre esta tecnología todavía es limitada y no permite asegurar beneficios prolongados sobre el envejecimiento.

Roxana tiene 45 años y cuenta que desde hace tiempo busca alternativas que le permitan cuidar su piel sin recurrir a intervenciones demasiado agresivas.

“Siempre estoy buscando tratamientos que cuiden mi piel de la manera más natural posible. Me interesa verme bien, pero sobre todo sentir que la estoy cuidando. Cuando conocí esta novedad me animé a probarla y quedé muy conforme, especialmente con la sensación de hidratación y la luminosidad”, relata.

DIFERENTES EDADES

La preocupación por mantener una piel saludable no desaparece con los años. Por el contrario, el envejecimiento modifica progresivamente su capacidad para retener humedad, su elasticidad y su respuesta frente a determinados factores ambientales.

Lucía tiene 77 años y asegura que el cuidado facial continúa formando parte de su rutina. “A esta edad cada vez cuesta más mantener la piel bien. Se nota mucho la sequedad y ya no responde de la misma manera que antes. Por eso me gusta conocer tratamientos que sean suaves y que no impliquen procedimientos complicados. Probé este sistema y me resultó muy bueno; sentí la piel más hidratada y confortable”, cuenta.

Desde el trabajo cotidiano en gabinete, la cosmiatra María Emilia Forno también observa un interés creciente por procedimientos que priorizan el cuidado de la barrera cutánea.

“Muchas personas ya no buscan solamente corregir una arruga. Quieren que la piel se vea descansada, luminosa y saludable. Este tipo de tecnologías puede ser una herramienta interesante para trabajar la hidratación y complementar una rutina de cuidado personalizada, siempre respetando las necesidades de cada piel”, explica.

De todos modos, los especialistas coinciden en que ningún procedimiento reemplaza los cuidados diarios. La limpieza suave, una hidratación adecuada y la protección solar continúan siendo pilares fundamentales.

Comienzan a ganar espacio tratamientos que buscan mejorar la hidratación y la calidad superficial de la piel sin recurrir a procedimientos invasivos

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda utilizar protectores solares de amplio espectro con un factor de protección de al menos 30, además de buscar sombra y emplear ropa protectora. Estas medidas contribuyen a prevenir quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

“Lo importante es comprender que no existe un tratamiento único para todas las personas. Cada piel tiene necesidades diferentes y cualquier procedimiento debe acompañarse de buenos hábitos. La verdadera prevención consiste en cuidarla de manera sostenida, no solamente cuando se acerca el verano”, concluye Labaronnie.

Quizás allí esté el cambio más interesante de esta nueva mirada sobre la belleza: entender que una piel saludable no es necesariamente aquella que no tiene arrugas, sino la que recibe los cuidados adecuados para atravesar cada etapa de la vida.

Y que, más allá de las novedades tecnológicas, la luminosidad también empieza por algo tan sencillo como proteger, hidratar y respetar su equilibrio natural.