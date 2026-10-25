Qué es el síndrome genitourinario de la menopausia

Es un conjunto de cambios que pueden afectar los tejidos de la zona vulvovaginal y el aparato urinario, asociados con la disminución de los estrógenos. La pérdida de lubricación, hidratación y elasticidad puede generar distintas molestias, con intensidad variable según cada mujer.

Entre los síntomas que pueden aparecer están:

Sequedad vaginal y falta de lubricación.

Dolor o molestias durante las relaciones sexuales.

Ardor, picazón y sensibilidad en la zona íntima.

Molestias urinarias, mayor frecuencia para orinar o incontinencia.

La presencia de estos síntomas no permite establecer por sí sola un diagnóstico: la evaluación médica ayuda a determinar su causa.