Qué tratamientos existen

Las alternativas dependen de los síntomas, los antecedentes y la evaluación de cada paciente. Entre las opciones mencionadas por Alimón se encuentran:

Hidratantes vaginales: productos de uso local para aliviar la sequedad.

Ácido hialurónico: disponible en formulaciones locales, entre otras presentaciones.

Tratamientos hormonales locales: pueden indicarse en determinados casos, bajo evaluación médica.

Procedimientos en consultorio: existen técnicas de ginecología regenerativa, como el láser y otros procedimientos, cuya indicación y evidencia deben evaluarse de manera individual.

No todas las mujeres necesitan el mismo tratamiento. La elección debe realizarse con un profesional y no se recomienda iniciar terapias hormonales ni procedimientos por cuenta propia.