La monarquía es una de esas instituciones que parecen inalterables. En una suerte de tiempo circular, año a año, se repiten los mismos actos en donde los reyes usan los mismos uniformes y las reinas las mismas joyas. Joyas que marcan diferencia entre “tener” y “poseer” porque, si bien las tienen a disposición, no son dueñas de ninguna sino simples tenedoras mientras estén en el cargo.

La mayoría de las casas reales tienen un lote de piezas históricas que protegen bajo el paraguas de fundaciones o que directamente han pasado a pertenecer al estado. Y son las que las damas usan para los grandes acontecimientos oficiales.

Más allá de las aguas inalterables en que navega la realeza, a veces aparecen tsunamis poco agradables y, también, olas calmas que brillan con la luna. Y nos referimos específicamente a joyas que van y vienen y nos dan sorpresas y disgustos.

Joyas que salen a remate

Hablamos de disgustos como el que se llevó la semana pasada el rey Carlos Gustavo de Suecia al enterarse que sus sobrinos habían subastado las joyas de su hermana Brígida, fallecida hace dos años, y que originalmente habían sido de su madre, la princesa Sibila. Entre las piezas subastadas por Sotheby´s se encontraba un broche con un zafiro color rosa engastado en flores de diamante. Una pieza rarísima que se vendió en 1.320.000 dólares después de una puja encarnizada.

En casi un millón de dólares se fue también el collar y los aros de zafiros que habían pertenecido originalmente a la zarina María Fiodorovna, madre del último zar de Rusia. Ella logró escapar de la revolución a su Dinamarca natal y salvó algunas de sus joyas. A su muerte el collar lo compró el depuesto zar de Bulgaria, Fernando, para llevarlo como regalo de casamiento a su prima Sibila.

Seguramente el rey Carlos Gustavo haya querido que las joyas quedaran en la familia pero por otro lado la hija de Brígida, sus nueras o sus nietas viven en Alemania, alejadas de la corte. Poca oportunidad tienen de ponerse un broche de zafiros. Con esta venta recibieron 2 millones y medio de dólares nada rechazables. Lo que falta ahora averiguar es si el rey ofertó y logró hacerse de alguno de los lotes.

El regreso de las piezas históricas

El que parece que sí logró comprar una joya para su esposa fue el rey Carlos III. Porque Camila hace un par de semanas estrenó un broche fabuloso que había sido subastado en Christie´s en 2024. Y no es que ande falta de broches porque tiene a su disposición la gran colección de su suegra y de la reina madre Isabel quien dejó en herencia casi todas las joyas a su nieto Carlos.

Camila se prodiga en broches. Le encanta usarlos y suele recuperar piezas de los Windsors que no se vieron en décadas pero este es nuevo. Se trata de un diseño floral realizado en plata y con 145 diamantes de talla antigua. Según la revista Hello! fue creado alrededor del 1700.

Los daneses no se quedan atrás con su colección de joyas. La reina Margarita fue una gran coleccionista y Mary, la actual reina, tiene a su disposición cantidad de tiaras y todo tipo de piezas. Pero su gusto es totalmente diferente al de su suegra y está dispuesta a imponer su estilo, mucho menos estridente.

En la cena que los reyes de Dinamarca ofrecieron al presidente de Vietnam el mes pasado, Mary sorprendió con una nueva tiara. En realidad la pieza ya había estado en la familia: los zares de Rusia, Nicolás II y Alejandra, se la habían regalado a la reina Alejandrina, bisabuela del rey Federico X. Por herencia dejó de pertenecer a la línea principal y terminó rematándose en 2018 pero en 2024 pudieron recuperarla. Originalmente tenía un gran zafiro central y una tira de zafiros más pequeños. Mary la rediseñó para aligerarla y la piedra principal la llevó en su muñeca sobre terciopelo.

Pero no fue la única pieza que compraron en 2024. También los daneses se hicieron con la Lava Parure, un conjunto de tiara, collar, aros, broche y dos pulseras que tienen camafeos engastados en oro. La particularidad es que esos camafeos, todo iguales, están tallados en lava volcánica. Es un típico diseño francés de la época napoleónica y de ese lugar y tiempo proviene.

La parure fue traída a los países escandinavos por Desirée Clary, una dama que, a pesar de ser plebeya, estuvo comprometida para casarse con Napoleón Bonaparte quien a las puertas del altar la cambió por Josefina Beauharnais. Desirée lloró un poquito, se alzó con algunas joyas y se casó con el general Bernardotte quien, por esas cosas de los tratados internacionales del siglo XVIII, se convirtió en rey de Suecia y Noruega. Buen ojo para elegir tenía la muchacha.

¿Veremos a Mary alguna vez con los camafeos? No parece su estilo. Por ahora el conjunto permanecerá exhibido en las vitrinas de las Colecciones Reales.

Entre la herencia y el estilo propio

Letizia tiene a su disposición piezas históricas de gran valor tanto de Patrimonio Nacional como de la reina Sofía pero también ha sumado, en 2009, la tiara Princesa, realizada por la firma Ansorena y en cuyo diseño participó el propio Felipe. La tiara está realizada en oro blanco y tiene 450 diamantes y diez perlas australianas. En el centro, la flor de lis, emblema de los borbones. Letizia la estrenó en 2015 y nunca más la volvió a usar. Porque una pieza tan bonita, hecha especialmente para su cabeza, no apareció nunca más es uno de los grandes misterios de la a veces enigmática reina.

Para finalizar no queremos dejar pasar la oportunidad de decirles a los lectores y lectoras que tanto Christie´s como Sotheby´s aún tienen varias piezas en subasta que pertenecieron a las colecciones reales. Por si quieren alguna para estas navidades, aprovechen que están saliendo a buen precio. Porque, como dijo Marilyn Monroe, “los diamantes son los mejores amigos de una mujer”.