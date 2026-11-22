En un mundo acostumbrado a asociar la realeza con el lujo y la ostentación, hay una práctica que rompe con esa imagen: volver a ponerse la misma ropa. Lejos de estrenar un vestido para cada aparición pública, algunas de las mujeres más observadas del mundo construyeron parte de su identidad a partir de un guardarropa que se reutiliza, se adapta y atraviesa los años.

Isabel II fue una de las grandes exponentes de esa costumbre. Su vestidora personal durante 25 años, Angela Kelly, reveló algunos de los secretos del vestuario de la monarca en el libro The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, publicado en 2019. Allí explicó que una prenda podía tener una vida útil de hasta 25 años. También contó que, después de dos o tres apariciones, un conjunto podía resultar demasiado conocido para los medios. En esos casos, se modificaba o pasaba a utilizarse durante las vacaciones privadas de la reina.

La costumbre no terminó con su reinado. Kate Middleton convirtió la repetición de vestuario en una de las marcas reconocibles de su imagen pública. La princesa de Gales suele recuperar vestidos, abrigos y conjuntos, aunque no necesariamente los presenta de la misma manera. Cambia los accesorios, los combina con otras prendas o modifica pequeños detalles.

Uno de los ejemplos más conocidos es un vestido azul de Stella McCartney que utilizó en distintas ocasiones desde 2012. Volvió a lucirlo en 2016 y también en 2020, en un mensaje audiovisual vinculado con su proyecto fotográfico Hold Still. Otro caso llamó la atención por el tiempo transcurrido: en 2025 recuperó una campera de Ralph Lauren que había usado por primera vez en 2007, antes de convertirse en integrante de la familia real británica.

La práctica también tiene una dimensión institucional. En Dinamarca, la colección histórica de indumentaria de la familia real reúne prendas que permiten reconstruir la evolución de la moda, la sastrería y la producción textil desde el siglo XVII. Según explica la propia Casa Real, muchas de ellas conservan marcas de uso y reutilización. Desde hace cuatro siglos, las piezas de mayor valor histórico fueron incorporándose a las colecciones de los castillos de Rosenborg y Amalienborg.

Repetir un vestido no significa necesariamente renunciar al lujo. Las prendas pueden pertenecer a grandes diseñadores, estar confeccionadas con materiales costosos y formar parte de guardarropas de enorme valor. La diferencia está en que no todo termina después de una primera aparición.

En tiempos en que la industria de la moda discute el consumo acelerado y la acumulación de prendas, las elecciones de las mujeres de la realeza adquieren otra lectura. Lo que antes podía interpretarse como una cuestión de ahorro o una simple preferencia personal también puede convertirse en un mensaje público: incluso en los guardarropas más exclusivos, estrenar todo el tiempo no es una obligación.