Recorrer el cuerpo de la Provincia

Hay nombres que se repiten todos los días sin que quienes los pronuncian sepan demasiado sobre su origen. Se habla de Cañuelas, Berisso, Ensenada, Salto, Guaminí o Capitán Sarmiento, pero detrás de esas palabras hay historias, personajes, disputas, pueblos originarios y distintas formas de construir la memoria de un territorio.

De esa idea parte Memoria, identidad y territorio, el libro que el escritor y periodista platense Claudio Gómez publicó en 2021 y que ahora tendrá una segunda edición. El trabajo reúne una investigación realizada junto a un equipo de periodistas, editores y diseñadores que recorrieron, municipio por municipio, las posibles explicaciones detrás de los nombres de los distritos bonaerenses.

“Son nombres que habitualmente mencionamos y muchas veces no sabemos de dónde vienen”, explica Gómez. La propuesta fue investigar esas denominaciones y reunirlas en un libro que, más que buscar una interpretación literaria, funciona como una especie de diccionario o glosario de la provincia.

El procedimiento fue concreto: el equipo se dividió por zonas geográficas, se comunicó con los municipios y consultó sobre las características y el origen de cada nombre. Después, esa información era contrastada y organizada. El resultado es una obra que permite detenerse en palabras conocidas y descubrir que detrás de ellas puede haber una historia mucho más compleja.

nombres que esconden historia

Uno de los aspectos que atraviesa la investigación es la tensión entre distintas memorias. Gómez define al libro como un recorrido por los nombres de “vencedores y vencidos”, por quienes recuerdan y quienes fueron olvidados.

En ese mapa aparecen figuras históricas, referencias geográficas y también nombres vinculados con las poblaciones originarias. La historia de la provincia queda así escrita en su propia geografía. Para Gómez, Buenos Aires puede leerse como una suerte de mapa de Sudamérica, donde conviven distintas capas de una historia atravesada por la relación entre “civilización y barbarie”.

Los nombres también permiten encontrar curiosidades. Capitán Sarmiento, por ejemplo, llama la atención porque presenta a Domingo Faustino Sarmiento desde una condición diferente de la que habitualmente se destaca. Otros casos abren preguntas sobre los personajes que fueron elegidos para bautizar los territorios y sobre cuáles quedaron afuera.

La propia ciudad de La Plata aparece como un caso abierto a distintas interpretaciones. Gómez menciona una teoría según la cual José Hernández, amigo de Dardo Rocha, pudo haber sugerido el nombre a partir del Río de la Plata. También existe la posibilidad de una relación con el apellido materno de Hernández, Plata. El libro no presenta esas versiones como una verdad definitiva, sino como parte de las explicaciones que rodean a un nombre que forma parte de la vida cotidiana de los platenses.

Ese carácter abierto también aparece en otros casos. Un nombre como Areco puede remitir a distintas posibilidades, mientras que en otros lugares persisten referencias a antiguos pueblos y lenguas indígenas. El territorio aparece entonces como un espacio donde quedaron marcas de diferentes momentos históricos.

Para Gómez, conocer esas historias puede modificar la relación con los lugares. “Es muy consciente el libro en el sentido de que sirve para conocer la provincia antes de ir a un lugar”, plantea. La intención, sin embargo, no es hacer una guía turística, sino ofrecer herramientas para comprender el territorio.

¿De qué estamos hechos?

Detrás de la investigación hay una preocupación que excede los nombres. Gómez sostiene que la provincia de Buenos Aires tiene una identidad que muchas veces queda desdibujada frente a otras identidades regionales. Mientras se habla con facilidad de una identidad porteña, sanjuanina o mendocina, la condición de bonaerense suele quedar reducida a la pertenencia a Buenos Aires.

Por eso, el libro intenta recuperar esa identidad a partir de una pregunta: “¿De qué estamos hechos? ¿Cómo es nuestro cuerpo bonaerense?”. Recorrer los nombres es, para el autor, una forma de empezar a responderla.

La segunda edición llega después de que la primera se agotara. Se trata de un proyecto autogestivo y Gómez reconoce que no esperaba necesariamente una continuidad. Incluso cuenta que había olvidado el libro hasta que supo que había aparecido en una feria de usados en San Isidro y recibió una propuesta para volver a editarlo.

Más que una expectativa económica, espera que esta nueva edición permita que el libro circule y genere discusión. Incluso acepta que alguna municipalidad pueda cuestionar alguna de las explicaciones reunidas. “Que abra el debate”, resume.

La frase que mejor sintetiza su propósito aparece hacia el final de la conversación: “Está bien recorrer nuestro propio cuerpo, saber dónde está cada una de las cosas, porque así nos encontramos con nuestra esencia”. En esa búsqueda, los nombres dejan de ser apenas nombres. Se convierten en una puerta de entrada para preguntarse qué historia hay detrás del lugar que se habita y, finalmente, qué significa ser bonaerense.

Memoria, identidad y territorio

claudio gómez

Editorial: Hespérides

Páginas: 146

Precio: $19.000