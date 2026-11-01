Renovación del registro y venta del auto: consejos y tips prácticos para evitar sorpresas

Hay quienes se enteran de que tienen multas de tránsito cuando van a renovar la licencia de conducir. Otros descubren que registran infracciones pendientes justo cuando están por vender el auto. El trámite que parecía sencillo se convierte entonces en una preocupación inesperada: aparecen deudas que no estaban en los planes y surge la necesidad de averiguar de dónde vienen, si corresponde pagarlas y qué consecuencias pueden tener.

La situación es una de las que observa Camila Rosario Vidal, abogada con posgrado en Derecho Civil, Familia y Sucesiones, en su práctica profesional. Según explica, la falta de conocimiento sobre las infracciones y las dificultades para enterarse de las notificaciones pueden hacer que una persona recién tome dimensión del problema cuando necesita resolver otra cuestión.

“Últimamente lo que yo noto es la falta, a veces, de conocimiento”, señala. En su experiencia, muchas personas llegan a descubrir que tienen multas al renovar el registro o vender el vehículo porque no suelen enterarse de esas infracciones con anticipación.

El inconveniente no se limita al monto que pueda representar una deuda. También puede implicar tiempo para averiguar qué ocurrió, revisar documentación y determinar cómo continuar con un trámite. Por eso, la recomendación es no esperar hasta el último momento para conocer la situación administrativa del vehículo o los antecedentes de tránsito del conductor.

Qué revisar antes de renovar el registro

La renovación de la licencia suele quedar para cuando se acerca la fecha de vencimiento. Sin embargo, revisar con anticipación los requisitos y los antecedentes puede ayudar a evitar contratiempos.

En la provincia de Buenos Aires, las licencias particulares se tramitan ante los centros emisores municipales correspondientes al domicilio del conductor. El procedimiento contempla distintas exigencias, entre ellas la presentación de documentación personal, los controles psicofísicos y la consulta de antecedentes de tránsito. Los requisitos pueden variar de acuerdo con la clase de licencia y las características del titular.

En ese contexto, Vidal aconseja prestar atención a las infracciones que pudieran figurar pendientes y conocer su estado administrativo. No es lo mismo encontrarse con una multa recién registrada que con una resolución que ya fue dictada o con una infracción cuya notificación se desconoce. Cada situación requiere revisar sus circunstancias antes de decidir cómo actuar.

La abogada advierte que una infracción registrada no implica, por sí sola, que el conductor deba renunciar a su derecho a defenderse. Antes de realizar un pago o iniciar un reclamo, es importante conocer qué organismo intervino, cuándo se habría cometido la falta, qué notificaciones se practicaron y en qué estado se encuentra el expediente.

La revisión anticipada también permite detectar eventuales impedimentos antes de que se conviertan en un obstáculo cuando el trámite es urgente. Para quien necesita la licencia para trabajar o trasladarse diariamente, una demora puede tener consecuencias que exceden la cuestión administrativa.

No todas las multas son iguales

Encontrar una infracción pendiente puede generar una reacción inmediata: pagar para sacarse el problema de encima y continuar con el trámite. Sin embargo, Vidal plantea que antes conviene conocer los detalles de la situación.

No todas las multas son iguales ni todas admiten las mismas respuestas. Para determinar cómo proceder, es necesario examinar la fecha de la infracción, la normativa aplicable, la autoridad que intervino, las notificaciones y el estado del expediente.

Uno de los puntos que puede generar dudas es la prescripción. El tiempo transcurrido desde la supuesta infracción no alcanza, por sí solo, para concluir que la multa ya no puede reclamarse. La posibilidad de invocarla depende del régimen legal correspondiente y de las circunstancias de cada caso.

Por eso, si aparece una deuda antigua o una infracción que el conductor asegura desconocer, el primer paso es reunir la información disponible y verificar los antecedentes. A partir de allí se podrá determinar si corresponde pagar, presentar un descargo, cuestionar una resolución o solicitar que se analice una posible causal de extinción de la acción.

La clave es no actuar por impulso, pero tampoco dejar pasar los plazos sin averiguar qué alternativas existen. Una consulta a tiempo puede ayudar a establecer si hay motivos para discutir una infracción y cuál es el procedimiento que corresponde seguir.

Vendiste el auto, pero la transferencia no se hizo

Una situación habitual en términos prácticos es que el vendedor entregue las llaves, reciba el dinero y confíe en que el comprador se ocupará de realizar la transferencia más adelante.

Pero entregar el auto no equivale a dejar formalizada la operación ante el registro. Mientras el cambio de titularidad no se inscriba, el vehículo puede continuar registrado a nombre del vendedor, una circunstancia que puede exponerlo a consecuencias legales.

Vidal subraya la importancia de completar correctamente la transferencia y no depender exclusivamente de la promesa de la otra parte. Cuando el comprador demora la regularización, la denuncia de venta constituye una herramienta preventiva relevante.

Ese trámite deja constancia formal de que el vehículo fue entregado y produce efectos jurídicos respecto de la responsabilidad del vendedor. También pone en marcha mecanismos destinados a que el comprador regularice la situación registral. Sin embargo, no reemplaza la transferencia de dominio.

La recomendación es procurar que la operación quede formalizada sin demoras y verificar que se hayan cumplido los pasos necesarios. Conservar el boleto de compraventa o las conversaciones entre las partes puede resultar útil como documentación, pero no sustituye las gestiones registrales que correspondan.

Comprar un usado: los papeles también importan

Quien está por comprar un auto usado suele concentrarse en el estado del motor, los neumáticos, la carrocería y el precio. Son aspectos importantes, pero no alcanzan para saber si el vehículo está en condiciones de ser transferido sin inconvenientes.

Antes de entregar el dinero, Vidal recomienda verificar la documentación y la situación registral del automotor. Un informe de dominio permite conocer información relevante sobre el vehículo y detectar circunstancias como prendas, embargos u otras medidas que puedan afectar la operación.

También es necesario comprobar la identidad de quien vende, revisar la documentación disponible y verificar qué requisitos corresponden para concretar la transferencia. La revisión mecánica y el control registral cumplen funciones diferentes: un auto puede estar en buenas condiciones para circular y, al mismo tiempo, presentar problemas jurídicos.

La precaución es especialmente importante cuando la compra representa una parte significativa de los ahorros de una familia. Detectar una irregularidad antes de cerrar el negocio permite evaluar cómo proceder sin haber entregado todavía el dinero.

La prevención empieza antes del trámite

Los ejemplos que Vidal identifica en su práctica profesional tienen un punto en común: muchas dificultades aparecen cuando una persona necesita resolver una gestión y recién entonces descubre que hay cuestiones pendientes.

Consultar los antecedentes de tránsito, revisar la documentación antes de comprar un vehículo y asegurarse de que una venta quede formalizada son medidas que permiten anticiparse a posibles complicaciones. No eliminan todos los riesgos, pero ayudan a conocer la situación antes de que sea urgente tomar una decisión.

La abogada insiste en que no todas las situaciones requieren la misma respuesta. Frente a una multa, una demora en la transferencia o una irregularidad registral, es necesario identificar qué ocurrió y qué normas se aplican antes de decidir los pasos siguientes.

En definitiva, tanto al renovar la licencia como al comprar o vender un auto, el problema puede no estar solamente en el trámite que hay que realizar, sino en aquello que se descubre cuando ya es necesario hacerlo. Conocer de antemano los antecedentes y la documentación permite llegar a esa instancia con más información y menos margen para las sorpresas.