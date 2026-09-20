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Sale L-Gante y entra Mike Amigorena

Por Redacción

A pesar de haber sido anunciado oficialmente entre los 24 participantes, L-Gante quedó afuera de “MasterChef Celebrity” a último momento. La baja fue confirmada por Telefe y generó repercusión porque el cantante había sido presentado como una de las figuras de la nueva edición.

Según trascendió, la modificación estaría vinculada al adelantamiento de las grabaciones y a compromisos laborales del artista en Europa. También circularon versiones que apuntaron a cuestiones personales y de salud, aunque la información sobre los motivos continúa siendo materia de versiones periodísticas.

Tras la baja, luego se confirmó que su reemplazo cayó en manos de Mike Amigorena. “Lo buscaron mucho al principio y él no quiso. Y ahora lo convencieron”, reveló Yanina Latorre en “SQP”.

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