Salud digestiva Qué comer, qué evitar y por qué no todas las dietas funcionan igual

La sensación de hinchazón después de comer, las digestiones pesadas, los gases o los cambios en el ritmo intestinal forman parte de las molestias que muchas personas experimentan en algún momento. Frente a estos síntomas, las respuestas suelen aparecer rápidamente: dejar las harinas, eliminar los lácteos, evitar las legumbres o comenzar una dieta sin gluten. Pero ¿es realmente necesario sacar alimentos del plato para sentirse mejor?

La relación entre alimentación y salud digestiva es mucho más compleja que una lista de productos permitidos y prohibidos. Lo que comemos influye en el funcionamiento del aparato digestivo, en el tránsito intestinal y en la composición de la microbiota, esa comunidad de microorganismos que habita principalmente en el intestino y participa en numerosos procesos del organismo.

Sin embargo, no todas las personas responden de la misma manera a los alimentos. Una preparación que resulta perfectamente tolerable para alguien puede generar molestias en otra persona, especialmente cuando existen enfermedades digestivas, intolerancias o determinadas condiciones clínicas.

Por eso, uno de los principales cambios en el abordaje nutricional consiste en dejar atrás las recomendaciones universales y avanzar hacia una alimentación adaptada a las necesidades individuales.

“Es fundamental conocer la historia clínica de cada paciente, identificar posibles patologías, alergias o intolerancias y, a partir de ahí, diseñar un plan alimentario variado y adaptado a sus necesidades”, explica la licenciada Maia Espejo, nutricionista de GEDYT, institución especializada en gastroenterología.

La profesional destaca que dos personas con un mismo diagnóstico pueden necesitar estrategias alimentarias diferentes. La edad, los antecedentes, los síntomas, los tratamientos y los hábitos cotidianos influyen en las decisiones nutricionales.

Uno de los errores más frecuentes, asegura, consiste en eliminar alimentos sin una indicación profesional. Las dietas sin gluten, sin lactosa o con restricciones de determinados carbohidratos pueden ser necesarias en situaciones específicas, pero no deberían adoptarse automáticamente ante cualquier molestia.

María Inés tiene 56 años y cuenta que durante mucho tiempo sintió que determinados alimentos le provocaban molestias digestivas. Finalmente decidió dejar de consumir harinas y asegura que, aunque al principio le resultó difícil, hoy se siente mucho mejor.

“Yo era de comer pan, galletitas, pastas, todo el tiempo. Cuando decidí dejar las harinas me costó muchísimo, sobre todo las primeras semanas, porque estaban presentes en casi todas mis comidas. Pero después empecé a sentirme menos hinchada, con digestiones más livianas y mucho mejor en general. Hoy siento que fue un cambio muy importante para mi salud”, relata.

Su experiencia refleja una decisión personal, pero no significa que eliminar todas las harinas sea necesario o beneficioso para cualquier persona. De hecho, los cereales integrales aportan fibra y nutrientes importantes para la salud intestinal. Cuando existen molestias persistentes, lo recomendable es investigar sus causas antes de excluir grupos enteros de alimentos.

Incluso, retirar el gluten antes de realizar los estudios correspondientes puede dificultar el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque modifica los resultados de las pruebas.

Algo similar sucede con las legumbres, las verduras crucíferas o los cereales integrales. Aunque pueden producir gases en algunas personas, también aportan nutrientes valiosos. Antes de eliminarlos por completo, puede resultar útil evaluar las porciones, las formas de preparación y la tolerancia individual.

La clave está en comprender qué sucede, en lugar de responder a todos los síntomas con restricciones.

La fibra, una aliada que necesita equilibrio

Entre los componentes de la alimentación que más influyen en el funcionamiento intestinal aparece la fibra. Presente en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, contribuye a regular el tránsito y cumple un papel importante en la salud digestiva.

Existen diferentes tipos de fibra. Algunas ayudan a aumentar el volumen de las deposiciones, mientras que otras forman geles y pueden ser fermentadas por microorganismos intestinales, produciendo sustancias que participan en el mantenimiento de la salud del colon. Pero más no siempre significa mejor.

Espejo advierte que el aporte de fibra debe adaptarse a cada persona, porque tanto un consumo insuficiente como un incremento excesivo o demasiado rápido pueden generar molestias.

Quien lleva una alimentación pobre en vegetales y comienza repentinamente a consumir grandes cantidades de salvado, semillas y legumbres puede experimentar hinchazón o gases. Por eso suele ser conveniente incorporar estos alimentos progresivamente, observando la respuesta del organismo.

Carolina tiene 42 años y durante mucho tiempo convivió con una sensación casi permanente de hinchazón abdominal. Al principio pensaba que era algo normal, una consecuencia inevitable de sus jornadas de trabajo y sus comidas apuradas. Hasta que decidió revisar sus hábitos cotidianos.

“Vivía hinchada. Me levantaba bien, pero a medida que pasaba el día sentía la panza cada vez más pesada. Llegaba a la noche incómoda y muchas veces ni siquiera tenía ganas de cenar. Pensaba que era algo que me iba a acompañar siempre”, recuerda.

El cambio, asegura, no llegó a través de una dieta extrema, sino de pequeñas modificaciones sostenidas.

“Empecé a tomar más agua, a comer más despacio, a organizar mis horarios y a incorporar más frutas y verduras de a poco. También comencé a caminar todos los días. Parece una pavada, pero me cambió la vida. Hoy me siento muchísimo mejor y entendí que no necesitaba dejar de comer de todo, sino aprender a cuidarme”, cuenta.

Su testimonio muestra cómo los hábitos cotidianos pueden influir en el bienestar digestivo, aunque la hinchazón persistente siempre merece una evaluación profesional para descartar otras causas.

La hidratación también cumple una función importante. Beber suficiente agua favorece el funcionamiento normal del aparato digestivo y resulta especialmente relevante cuando se aumenta el consumo de fibra.

No se trata de alcanzar una cantidad idéntica para todos, sino de contemplar las necesidades individuales, la actividad física, el clima y las condiciones de salud.

El intestino y sus millones de habitantes

La microbiota intestinal se convirtió en uno de los grandes temas de investigación de los últimos años. Los microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo participan en la fermentación de determinados componentes de los alimentos, interactúan con el sistema inmunitario y producen sustancias con funciones metabólicas.

Su composición está influida por numerosos factores, entre ellos la alimentación, los medicamentos, la edad y el entorno.

Una dieta variada, con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, aporta diferentes tipos de fibra que pueden ser utilizados por microorganismos intestinales.

También despiertan interés los alimentos fermentados, como el yogur y el kéfir. Sin embargo, no todos contienen microorganismos vivos en cantidades suficientes ni todos ofrecen beneficios clínicos demostrados para cualquier persona.

Los probióticos, por su parte, no son una solución universal: sus posibles efectos dependen de las cepas utilizadas, las dosis y la condición que se busca tratar.

En lugar de perseguir un alimento milagroso, los especialistas insisten en observar el conjunto de la alimentación.

Comer mejor también es prevenir

La importancia de cuidar el intestino no se limita a evitar molestias después de las comidas.

Los patrones alimentarios ricos en cereales integrales y otros alimentos con fibra se asocian con un menor riesgo de cáncer colorrectal. La evidencia científica también respalda limitar el consumo de carnes procesadas y moderar el alcohol como parte de las estrategias preventivas.

Sin embargo, una alimentación saludable no reemplaza los controles médicos.

Para las personas con riesgo promedio, distintas recomendaciones internacionales aconsejan comenzar las pruebas de detección de cáncer colorrectal a los 45 años. Quienes tienen antecedentes familiares, enfermedades inflamatorias intestinales u otros factores de riesgo pueden necesitar estudios a edades más tempranas.

Además, hay síntomas que no deberían atribuirse simplemente a una comida pesada: sangre en las heces, pérdida de peso involuntaria, anemia, dolor persistente o cambios prolongados en el ritmo intestinal requieren una consulta médica.

La prevención combina, entonces, dos dimensiones: hábitos cotidianos y seguimiento profesional.

Volver a la simple

En tiempos en los que abundan las dietas restrictivas, los suplementos digestivos y las promesas de soluciones rápidas, el cuidado del intestino puede empezar por medidas bastante más sencillas.

Comer con cierta regularidad, incorporar variedad de alimentos vegetales, hidratarse adecuadamente, realizar actividad física y prestar atención a las señales del cuerpo son hábitos que pueden favorecer el bienestar digestivo.

También importa evitar la automedicación y no recurrir permanentemente a laxantes, suplementos o productos que prometen limpiar el intestino.

El acompañamiento de profesionales de la nutrición y la gastroenterología permite identificar cuándo una molestia está relacionada con los hábitos y cuándo puede existir una condición que requiere diagnóstico y tratamiento.

Porque cuidar la salud digestiva no significa vivir pendiente de cada alimento ni eliminar grupos enteros de la dieta por temor a sentirse mal.

Significa aprender a comer de manera variada, reconocer las necesidades del propio organismo y comprender que, cuando se trata del intestino, no existen recetas idénticas para todos.

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Es fundamental conocer la historia clínica de cada paciente, identificar posibles patologías, alergias o intolerancias y, a partir de ahí, diseñar un plan alimentario variado y adaptado a sus necesidades”

Maia Espejo, nutricionista platense