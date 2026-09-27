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Semiótica de la finitud, un ensayo sobre la vejez

Por Redacción

El escritor, psicoanalista y ensayista Francisco Senegaglia propone una mirada sobre la vejez que busca ir más allá de las perspectivas exclusivamente médicas, psicológicas o demográficas. En Semiótica de la finitud, publicado por Ediciones Ciccus y presentado recientemente en la ciudad de La Plata, el autor aborda esa etapa de la vida a partir de una pregunta más amplia: qué relación establecen las personas con el paso del tiempo y con la certeza de que la vida tiene un límite.

Senegaglia nació en Concordia en 1967 y es licenciado y profesor en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencia Política. Su trayectoria combina la psicología, el psicoanálisis, la política, la historia y la literatura. Fue presidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, docente universitario y consultor de Naciones Unidas. También es autor de novelas, ensayos y poesía, entre ellas Los Artigas y López Jordán, el último federal.

En su nuevo libro, la vejez aparece como una experiencia atravesada no solo por el cuerpo, sino también por la cultura, la memoria, el tiempo y la conciencia de la propia finitud.

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