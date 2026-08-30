¿Terapia o intrusismo?: el debate entre psicólogos y otras áreas que crecen con las redes

La pospandemia aceleró un proceso que ya venía en marcha: la digitalización de los vínculos y, con ella, la proliferación de ofertas terapéuticas por fuera de los consultorios tradicionales. A eso se suma un cambio cultural de fondo. Hablar de salud mental dejó de ser tabú. La ansiedad, los ataques de pánico y el consumo de psicofármacos se instalaron en el vocabulario cotidiano, mientras los presupuestos públicos en la materia siguen sin acompañar ese crecimiento.

Asimismo, Instagram, TikTok y WhatsApp se llenaron en los últimos años de perfiles que ofrecen “acompañamiento terapéutico”, “coaching de vida” o “constelaciones familiares”. Algunos tienen título universitario. Otros, una tecnicatura de tres años. Otros, ningún respaldo académico. Para el usuario que busca ayuda, distinguir entre unos y otros no siempre es sencillo.

Hay una proliferación de ofertas terapéuticas por fuera de los consultorios tradicionales

En ese contexto, el Colegio de Psicólogos de La Plata intensificó los controles sobre quienes, sin matrícula habilitante, reciben pacientes y trabajan sobre su malestar subjetivo. La entidad ya lleva relevadas al menos diez situaciones de presunto ejercicio ilegal de la profesión solo en 2026, en el Distrito XI, que abarca la Ciudad y alrededores.

Del otro lado del mostrador, este diario dialogó con un counselors -consultores psicológicos formados en tecnicaturas terciarias reconocidas por el Ministerio de Educación- para analizar otra postura sobre la temática.

El Colegio de Psicólogos lleva relevadas al menos diez situaciones de presunto ejercicio ilegal de la profesión solo en 2026, en el Distrito XI, que abarca la ciudad y alrededores

En este sentidollos aseguran que no hacen psicoterapia ni atienden patologías, sino que acompañan procesos existenciales, vinculares y laborales, y que derivan a un psicólogo apenas detectan un síntoma compatible con el DSM-5. Uno de ellos, que ejerce en La Plata y accedió a hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias del Colegio, reconstruyó para este medio los alcances y los límites de su tarea.