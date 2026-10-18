Todo lo que tenés que saber sobre el té y sus beneficios

El té es mucho más que una bebida milenaria presente en la historia y las tradiciones de diferentes culturas. También contiene compuestos bioactivos que pueden contribuir al cuidado de la salud, especialmente polifenoles con propiedades antioxidantes.

Como sommelier, me interesa destacar que existen seis grandes variedades provenientes de una misma planta, Camellia sinensis: blanco, verde, amarillo, oolong, negro y dark tea. Sus diferencias están principalmente en los procesos de elaboración, que modifican sus aromas, sabores y composición.

Distintas investigaciones encontraron asociaciones entre el consumo habitual de té y una mejor salud cardiovascular. También se estudian sus posibles efectos sobre el metabolismo y la regulación de la glucosa, aunque no debe considerarse un tratamiento para ninguna enfermedad.

Otro aspecto interesante es la combinación de cafeína y L-teanina, un aminoácido que puede favorecer la atención y la concentración, generando un estado de alerta más sereno. Sin embargo, la evidencia sobre sus beneficios específicos todavía es limitada.

El matcha merece una mención especial. Este té verde molido, cada vez más presente en cafeterías, pastelerías y coctelería, se diferencia porque consumimos la hoja entera pulverizada. Así incorporamos sus catequinas y otros compuestos antioxidantes, aunque sus cantidades varían según la preparación. Su popularidad no significa que prevenga enfermedades ni que sea necesario consumirlo para mantenernos saludables (ver cuadro)

También debemos recordar que contiene cafeína y que, en personas sensibles, su consumo excesivo puede provocar nerviosismo o alterar el descanso.

Cuando se bebe sin azúcar, el té prácticamente no aporta calorías y contribuye a la hidratación. Pero sus beneficios van más allá de lo nutricional: prepararlo, reconocer sus aromas y disfrutarlo puede convertirse en una pausa de bienestar.

Creo que su mayor virtud está justamente ahí: en reunir propiedades interesantes, una enorme riqueza cultural y el placer de un ritual que podemos incorporar a nuestra vida cotidiana.

Matcha: el té verde que conquista por sus propiedades “El matcha se elabora a partir de hojas de té verde finamente molidas. A diferencia de una infusión tradicional, consumimos la hoja entera, incorporando sus catequinas, antioxidantes y L-teanina”, explica Alejandra Castillo, sommelier de té platense. “Una de sus particularidades es la combinación de cafeína y L-teanina, que puede favorecer la atención y generar una sensación de alerta más equilibrada”, señala.Diversas investigaciones sobre el té verde estudiaron sus posibles beneficios cardiovasculares y metabólicos, aunque todavía no permiten atribuir al matcha efectos preventivos específicos frente a enfermedades. “Lo interesante es incorporarlo como parte de una alimentación variada y saludable, disfrutando también del ritual de prepararlo”, concluye Castillo. “El matcha se elabora a partir de hojas de té verde finamente molidas. A diferencia de una infusión tradicional, consumimos la hoja entera, incorporando sus catequinas, antioxidantes y L-teanina”, explica Alejandra Castillo, sommelier de té platense. “Una de sus particularidades es la combinación de cafeína y L-teanina, que puede favorecer la atención y generar una sensación de alerta más equilibrada”, señala.Diversas investigaciones sobre el té verde estudiaron sus posibles beneficios cardiovasculares y metabólicos, aunque todavía no permiten atribuir al matcha efectos preventivos específicos frente a enfermedades. “Lo interesante es incorporarlo como parte de una alimentación variada y saludable, disfrutando también del ritual de prepararlo”, concluye Castillo.