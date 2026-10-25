Tres décadas de libros y conversaciones

En 1997, cinco profesores de Letras que trabajaban en el mismo colegio decidieron reunirse para comentar “El sonido y la furia”, una novela de William Faulkner. La conversación fue tan enriquecedora que pensaron en abrirla a otros lectores. Así nació Ficciones, una propuesta que no buscaba dar clases, sino compartir lecturas con personas interesadas en los libros.

La primera reunión convocó a familiares y amigos. De aquel encuentro quedó un grupo de unas 15 personas. Con los años, el taller llegó a La Plata, cambió de sede y terminó funcionando en la casa de Rucci, donde continúa hasta hoy.

Actualmente tiene tres grupos de alrededor de 15 integrantes cada uno, con lectores de La Plata, City Bell, Gonnet y Villa Elisa. La dinámica consiste en leer una novela cada quince días y reunirse para comentarla. Los encuentros, previstos para durar dos horas, suelen extenderse porque siempre queda algo por decir.

La regla principal es no adelantar opiniones antes de la reunión. Cada participante debe llegar con su propia experiencia de lectura, sin recomendaciones que condicionen su mirada. La intención es que nadie empiece un libro sabiendo de antemano qué debería encontrar en él.

“Nosotros no damos clase, nada”, explica Rucci. Las coordinadoras son las últimas en hablar: prefieren que el análisis surja de los aportes de los lectores. Así, una interpretación puede modificar la mirada de otro y una novela que no convenció a alguien puede despertar el interés de los demás.

La selección de los libros también lleva tiempo. Durante el verano, las tres coordinadoras leen y evalúan títulos para elegir las obras del año siguiente. Si dos coinciden en que un libro puede funcionar, lo incorporan a la lista; si hay dudas, interviene la tercera.

Para Rucci, la continuidad se explica por el entusiasmo, la amistad y la organización compartida. Las coordinadoras se distribuyen las tareas y elaboran informes de cada encuentro para recuperar las discusiones en la reunión siguiente.

La demanda también creció: la lista de espera que se acumuló durante años las llevó a abrir un tercer grupo. El próximo año, cuando Ficciones cumpla 30 años, encontrará a sus coordinadoras todavía frente a los libros y a unos 45 participantes que mantienen viva la propuesta.