Durante buena parte de su infancia, Nehuén Silva tuvo un pequeño reclamo familiar: era el hermano del medio y, según su percepción, el que menos fotos tenía. Sus padres le respondían siempre lo mismo: había una bolsa con rollos fotográficos analógicos sin revelar. Las imágenes estaban ahí, guardadas, esperando que alguien se ocupara de ellas. El tiempo pasó, los rollos quedaron olvidados y aquella curiosidad infantil terminó convirtiéndose, muchos años después, en el punto de partida de un libro.

Nehuén es platense, fotógrafo, artista y gestor cultural. Tiene 25 años, se formó en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y acaba de presentar su primer fotolibro, “Dos Miradas”. La publicación recupera parte del archivo fotográfico de su familia, especialmente las imágenes tomadas por su papá, José Silva, y las convierte en una experiencia que busca acercar la fotografía a personas ciegas o con baja visión. Pero el proyecto también tiene una historia íntima: es una manera de reconstruir la figura de su padre, fallecido en diciembre de 2022, y de acercarse a la historia de su mamá, Belkis Díaz, que tiene discapacidad visual desde la infancia.

UNA BOLSA DE ROLLOS SIN REVELAR

La muerte de José fue el acontecimiento que terminó de poner en movimiento una idea que Nehuén tenía desde hacía tiempo: revisar el archivo familiar. En medio del duelo, recordó aquella bolsa de rollos que sus padres habían mencionado tantas veces y decidió revelar el material. Imaginaba que podía encontrar fotografías inéditas de su papá. Sin embargo, el hallazgo fue mucho más amplio. Aparecieron imágenes que permitían recuperar escenas de la vida familiar desde una perspectiva que hasta entonces no había tenido en cuenta.

“Me encontré con fotos hasta como desde su punto de vista, dado que nosotros con mis hermanos éramos chicos y mi mamá no tenía la cuestión de fotografiar. Entonces él era como el que se encargaba”, cuenta en el estudio de EL DIA. José había sido, además de compañero y padre, el ojo fotográfico de la familia. La cámara pasaba de mano en mano durante cumpleaños, bautismos y otros acontecimientos, pero buena parte de ese registro había quedado en sus rollos sin revelar.

Al revisar esas imágenes, Nehuén encontró una pieza que le faltaba para construir una narración. No se trataba solamente de ordenar fotografías antiguas ni de reunir recuerdos. Quería contar la historia de sus padres y, en particular, recuperar el vínculo que habían construido durante tantos años. Una relación en la que su papá también había sido, de alguna manera, los ojos de su mamá.

DOS MANERAS DE MIRAR UNA MISMA HISTORIA

De esa historia nace el título del libro. “Dos Miradas” propone acercarse a una misma familia desde dos perspectivas: la de José, que registró buena parte de su vida cotidiana a través de la cámara, y la de Belkis, cuya experiencia visual es diferente. Esa segunda mirada también aparece en el tratamiento de algunas fotografías. Entre los rollos encontrados había uno que, por el paso del tiempo, la humedad y las condiciones en las que había sido guardado, había producido imágenes distorsionadas y abstractas.

En un primer momento, Nehuén no sabía qué hacer con ese material. Después de conversarlo con una amiga, encontró una posibilidad narrativa: esas fotografías podían representar la forma en que su mamá recuerda y percibe. Belkis conserva algunos recuerdos de los colores, aunque no tiene tan desarrollada la experiencia visual. Aquellas imágenes alteradas terminaron funcionando como una aproximación artística a su punto de vista.

El libro está organizado en capítulos que reconstruyen distintas facetas de José. El primero lo presenta en su vida de pareja, con fotografías del matrimonio y escenas compartidas con Belkis. El segundo recupera su papel como padre, a través de imágenes de Nehuén y sus dos hermanos durante la infancia. El tercero introduce un cambio en la narración y se acerca a la perspectiva de su mamá mediante aquellas fotografías abstractas.

UNA FOTOGRAFÍA QUE TAMBIÉN SE PUEDE ESCUCHAR Y TOCAR

Pero “Dos Miradas” no se limita a recuperar una historia familiar. También busca que esas imágenes puedan ser experimentadas por personas que no pueden verlas. Para eso, Silva trabajó sobre la idea de traducir la fotografía a otros sentidos y desarrollar una publicación que no dependa exclusivamente de la vista. Cada imagen tiene una audiodescripción a la que se accede mediante códigos QR. Los textos, narrados con la propia voz del autor, reconstruyen las escenas con referencias a los planos y los detalles, casi como si se tratara de un guion cinematográfico.

A eso se suman textos en braille aplicados sobre las páginas y las fotografías, con funciones descriptivas, de orientación y también poéticas. Hay sobres, invitaciones y otros elementos que forman parte del recorrido por el libro. La intención es que el lector pueda acercarse a las imágenes a través del tacto y del sonido, y que la fotografía deje de ser una experiencia reservada a quienes pueden observarla.

“Partimos de la base de toda la información que nosotros recibimos a través de los ojos, para poder dársela de alguna manera con otros elementos, a través de otros sentidos, para aquellos que no ven”, explica. El desafío fue encontrar una manera de transmitir no solamente qué aparece en cada fotografía, sino también parte de lo que esa imagen significa.

UN REGALO

La propuesta tuvo, además, un destinatario muy concreto desde el comienzo: su mamá. Nehuén quería que el libro fuera un regalo para ella, pero también una forma de contar la historia de su papá. Por eso decidió que no quería anticiparle demasiado el proyecto hasta tener un objeto terminado. La intención era que no recibiera solamente una idea, sino algo que pudiera tocar y recorrer.

El proceso tuvo una particularidad que hizo todavía más difícil mantener el secreto. El lugar que encontró para desarrollar el libro en La Plata fue justamente la Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia, donde trabaja Belkis. Nehuén empezó a acercarse a la institución para reunirse con su director, Sergio Rojas, pero debía hacerlo con cautela para que su mamá no descubriera lo que estaba preparando. No era sencillo: se trataba de un ámbito familiar, donde muchas personas lo conocían desde chico y donde incluso aparecen fotografías de su familia en el propio libro.

Finalmente, la presentación se realizó el martes 17 de noviembre, en esa misma biblioteca. La fecha tampoco fue casual: coincidió con el cumpleaños de José. Para Nehuén, era importante que el libro llegara a las manos de su familia en un día que tuviera un significado especial.

La publicación también está pensada para las generaciones que vienen. Silva cuenta que nunca tuvo demasiado desarrollada la figura de sus abuelos, tanto del lado materno como del paterno. Esa ausencia de referencias familiares lo llevó a pensar en sus sobrinos, dos chicos que hoy tienen dos años y medio y tres meses. Quiere que ellos puedan encontrar en el libro una historia de su abuelo, conocer su cara, sus gestos y algunos momentos de su vida. Que no tengan que reconstruir esa figura desde el desconocimiento que él experimentó.

“Que puedan tener un espacio donde encontrar la historia de su abuelo y que no se repita, no se herede lo que me pasa a mí, que es casi desconocimiento puro de esas dos figuras”, dice.

TRANSFORMAR EL DUELO

En ese sentido, el trabajo sobre el archivo familiar también fue una forma de transitar el duelo. Silva reconoce que la elaboración del libro estuvo muy vinculada con la muerte de su papá, aunque asegura que el proceso creativo hizo que esa instancia fuera más amena. Encontró en el trabajo artístico una manera de darle cuerpo a recuerdos que hasta entonces permanecían dispersos entre fotografías, rollos y relatos.

El proyecto llevó alrededor de cuatro años y se desarrolló de manera autogestiva, sin becas ni financiamiento externo. Fue un trabajo que le exigió involucrarse en todas las etapas de una publicación compleja, desde la selección de imágenes hasta el diseño y los recursos de accesibilidad. También significó un cambio en su manera de pensar su propia producción artística. Acostumbrado a trabajar desde lo colectivo, tuvo que asumir un proyecto individual en el que su propia historia ocupaba buena parte del protagonismo.

“Fue muy sano transformar el duelo en algo artístico, darle corporalidad al libro. En el libro está mi voz”, señala. Y aunque reconoce que durante los últimos días sintió cierta dificultad al pensar que el proceso estaba llegando a su fin, también encontró una dirección para su trabajo futuro. Le interesa especialmente el cruce entre fotografía y diseño editorial, y se imagina más cerca del lugar de autor que del de fotógrafo.

Desde 2024 dirige Fotograma, una productora cultural dedicada a generar espacios de encuentro y actividades para la comunidad fotográfica platense. Con “Dos Miradas”, sin embargo, se enfrentó a una experiencia distinta: la de trabajar sobre su propio archivo, revisar la historia de sus padres y construir una publicación capaz de reunir a lectores con diferentes formas de percibir el mundo.