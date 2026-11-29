Cuando llega el calor, el placard empieza a cambiar. Las prendas se vuelven más livianas, los cortes más sueltos y los colores ganan espacio. Para el verano 2026/27, tres tonos aparecen entre los protagonistas de la temporada: amarillo manteca, rojo tomate y turquesa.

Las tendencias internacionales tuvieron su expresión local en el BAFWEEK de agosto, que reunió las propuestas de diseñadores y marcas para la primavera-verano. La paleta también comenzó a trasladarse a las vidrieras, con opciones para incorporar el color sin necesidad de renovar todo el guardarropa.

El amarillo manteca es una de las apuestas más visibles. Se trata de un tono suave y cremoso, alejado de los amarillos estridentes. Aparece en camisas amplias, vestidos y pantalones de telas livianas. Combina especialmente bien con blanco, crudo y beige, una alternativa para quienes buscan sumar color sin recurrir a contrastes fuertes.

El rojo tomate, en cambio, tiene una presencia más marcada. Es cálido, intenso y con matices anaranjados. Puede llevarse en un vestido corto, una pollera o una camisa, acompañado por prendas neutras o denim claro.

El turquesa completa la paleta. En algodón o lino funciona para los días de playa y las salidas de tarde, mientras que en satén o con terminaciones brillantes encuentra su lugar en la noche.

La propuesta de la temporada también se reconoce en las formas. Los pantalones anchos, las camisas sueltas y los vestidos con caída ganan terreno frente a las estructuras más rígidas. El lino, el algodón y las gasas livianas acompañan esa búsqueda de comodidad para los días de calor.

Entre los detalles que aparecen en las colecciones se destacan los flecos, presentes en vestidos, faldas y accesorios. En el calzado, las ballerinas regresan con versiones clásicas, estampadas y metalizadas. Pueden acompañar un pantalón amplio durante el día o sumar un detalle diferente a un conjunto de noche.

Los colores de la temporada también encuentran lugar en las salidas nocturnas. Los brillos aparecen en satenes, lúrex y pequeños bordados de lentejuelas. Un vestido turquesa satinado o un top rojo con brillo son algunas de las alternativas para incorporar esta tendencia sin recargar el conjunto.

La clave está en elegir una prenda que concentre la atención y acompañarla con accesorios más discretos.