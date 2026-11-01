Una enciclopedia que reconstruye la historia musical de La Plata

La historia del rock platense está hecha de discos, recitales y canciones, pero también de bandas que duraron poco, escenarios que desaparecieron y recuerdos que sobrevivieron en la memoria de sus protagonistas. Parte de ese recorrido quedó disperso en archivos personales, revistas, fotografías y recortes periodísticos. El periodista e investigador Leonardo De Angelis se propuso reunir ese material en Rock de las Diagonales. Enciclopedia, una obra que busca reconstruir la evolución de la música local a partir de sus protagonistas.

El proyecto comenzó en 2021, a partir de una pregunta que el autor se hizo al advertir la falta de publicaciones dedicadas a contar de manera sistemática la historia del rock de La Plata. "Cómo puede ser que en la Ciudad de La Plata no haya nada escrito con respecto a que cuente algo la historia del rock de La Plata”, recordó De Angelis sobre aquella inquietud inicial.

La tarea derivó en una investigación de cinco años, con más de 300 músicos entrevistados y más de 200 bandas documentadas. El resultado es una enciclopedia que combina información histórica, testimonios, fotografías, discografías, fechas y otros registros para reconstruir una escena que atravesó distintas generaciones y estilos.

Un recorrido por las bandas

El primer volumen tiene 465 páginas y abarca el período comprendido entre 1966 y 1989. La organización es cronológica: las bandas aparecen según el momento en que se formaron, una decisión que permite seguir los cambios de la escena a lo largo de las décadas.

La investigación toma como punto de partida a The Clusters Four, un grupo formado el 1 de enero de 1966 por cuatro amigos que, después de celebrar la llegada del Año Nuevo, decidieron crear una banda inspirada en su admiración por The Beatles.

A partir de allí, el libro avanza por distintas etapas del rock local y recupera proyectos musicales que tuvieron trayectorias muy diferentes. Algunos alcanzaron mayor reconocimiento; otros dejaron escasos registros y sobrevivieron, principalmente, en el recuerdo de quienes participaron de aquella experiencia.

El trabajo también permite observar las transformaciones de los espacios para tocar. Durante los años 60 y 70, las oportunidades para las bandas eran limitadas. En los 80, los grupos se formaban y disolvían con frecuencia, mientras que en los 90 comenzaron a consolidarse circuitos en bares y otros lugares de encuentro. Entre los espacios vinculados con esa historia aparecen Chatarra, Chacal, Boulevard del Sol, El Estudio, El Cafetal y Flower.

En Boulevard del Sol, por ejemplo, se realizó un concurso de bandas platenses que reunió a más de 50 grupos. Episodios como ese ayudan a reconstruir las condiciones en las que se desarrolló una escena que no puede reducirse a unos pocos nombres conocidos.

Los músicos como fuente

La particularidad del proyecto está en el lugar que ocupan los testimonios. De Angelis no se limita a reunir datos sobre las formaciones y sus discografías: busca reconstruir sus recorridos mediante las voces de quienes integraron los grupos.

“Yo escribo, pero la palabra es del músico”, explicó el investigador al describir el criterio que orienta el trabajo.

Las entrevistas también permiten resolver uno de los problemas centrales de la investigación: la ausencia de registros formales. Muchas bandas no llegaron a editar discos y dejaron pocos documentos. Para reconstruir sus historias, el autor recurrió a fotografías, volantes de recitales, publicaciones y materiales conservados por músicos y coleccionistas.

La inundación de La Plata de 2013 agravó esa pérdida documental. Parte de los archivos que se habían guardado durante décadas quedó destruida, mientras que otros materiales sobrevivieron de manera fragmentaria, repartidos entre distintos integrantes de una misma banda.

En ese contexto, cada entrevista puede abrir una nueva línea de investigación. El testimonio de un músico permite recuperar el nombre de un grupo, localizar una fotografía o reconstruir un episodio que no había sido registrado en otras fuentes. Por eso, la enciclopedia también funciona como un archivo de una parte de la cultura musical de la ciudad.

Una obra en tres volúmenes

El libro presentado en octubre es el primero de una serie de tres publicaciones. El segundo en salir estará dedicado al eje del heavy metal y el punk, cuya edición De Angelis proyecta para fines de este año o los primeros meses del próximo. El volumen restante continuará el recorrido cronológico por las bandas formadas durante la década de 1990, con la intención de llegar hasta el año 2000.

La división responde, en parte, a la cantidad de material reunido. El investigador explicó que el proyecto original no podía entrar en un solo libro y que fue necesario distribuirlo en distintas entregas.

La búsqueda, además, continúa. De Angelis sigue entrevistando músicos e incorporando nombres que permiten completar el mapa de la escena platense. Así, Rock de las Diagonales no solo ordena una historia musical que hasta ahora estaba dispersa: también registra experiencias que corren el riesgo de perderse con el paso del tiempo y reúne las voces de quienes construyeron ese recorrido desde sus comienzos.