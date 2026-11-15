Una fibra que podría ayudar a reducir el dolor articular y preservar la fuerza muscular

La salud intestinal podría tener más incidencia en la movilidad y el bienestar físico de lo que se creía. Una investigación realizada en el Reino Unido encontró que una fibra de origen natural, incorporada diariamente a la alimentación, puede contribuir a disminuir el dolor de las articulaciones y mejorar algunos indicadores de fuerza muscular en personas con osteoartritis de rodilla.

El compuesto estudiado es la inulina, un tipo de fibra prebiótica que se encuentra en alimentos como la achicoria y las alcachofas de Jerusalén. Su particularidad es que no se digiere en el intestino delgado, sino que llega al colon, donde sirve de alimento para las bacterias que integran la microbiota intestinal.

Los resultados corresponden al ensayo INSPIRE, desarrollado por investigadores de la Universidad de Nottingham y publicado en la revista científica Nutrients. El trabajo incluyó a 117 adultos con osteoartritis de rodilla, que participaron de una intervención de seis semanas.

Para evaluar los efectos de distintas estrategias, los investigadores organizaron cuatro grupos: uno recibió un suplemento de inulina; otro realizó un programa de fisioterapia digital; un tercero combinó ambas intervenciones y el restante recibió un placebo.

Al finalizar el período de seguimiento, quienes habían consumido la fibra registraron una reducción de la sensibilidad al dolor y mejores resultados en algunas pruebas de fuerza muscular. El hallazgo resulta de interés porque, aunque la investigación estaba centrada en las molestias de rodilla, también aparecieron cambios en capacidades físicas que exceden esa articulación.

La conexión entre intestino y dolor

Una de las hipótesis que exploran los científicos tiene que ver con la actividad de las bacterias intestinales. Cuando la inulina llega al intestino grueso, es fermentada por los microorganismos que componen la microbiota. Como resultado de ese proceso se generan ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato.

Este compuesto participa en el mantenimiento de la barrera intestinal y en la regulación de diferentes procesos vinculados con la inflamación. Durante el ensayo, los participantes que recibieron el suplemento presentaron mayores niveles de butirato, un dato que podría ayudar a explicar parte de los efectos observados.

Los investigadores también identificaron un incremento de GLP-1, una hormona producida en el intestino que interviene en la regulación de la glucosa, el apetito y otros procesos metabólicos. Se trata de la misma hormona sobre cuya acción trabajan medicamentos como Ozempic y Wegovy, aunque en este caso el aumento estaría relacionado con la estimulación natural de su producción a partir de la actividad intestinal.

Otro aspecto relevante fue la disminución de la sensibilidad al dolor. En enfermedades como la osteoartritis, las molestias no dependen exclusivamente del deterioro que presenta una articulación. También intervienen los mecanismos mediante los cuales el sistema nervioso procesa los estímulos dolorosos. Por eso, modificar esa respuesta puede tener consecuencias en la vida cotidiana de quienes conviven con la enfermedad.

Un resultado inesperado en la fuerza muscular

La investigación encontró, además, una mejora en la fuerza de agarre entre quienes incorporaron inulina. Se trata de un indicador utilizado habitualmente para evaluar la capacidad muscular y el estado funcional de las personas.

El resultado llamó la atención de los investigadores porque no formaba parte del objetivo principal del ensayo, orientado a estudiar el dolor de rodilla. Los análisis mostraron que los niveles más elevados de GLP-1 estaban asociados con mejores registros de fuerza.

Ana Valdes, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nottingham y coautora del trabajo, señaló que los resultados permiten plantear la existencia de una conexión más amplia entre intestino, músculos y percepción del dolor. Una relación que podría tener importancia para comprender algunos procesos asociados al envejecimiento y la conservación de la autonomía física.

La fisioterapia digital también consiguió reducir las molestias articulares, aunque no mostró los mismos resultados adicionales en fuerza muscular y sensibilidad al dolor que se observaron con la suplementación.

Una intervención sencilla, pero todavía en estudio

Otro dato que surgió de la experiencia fue la diferencia en la continuidad de los participantes. Entre quienes recibieron inulina, el abandono fue del 3,6%, mientras que en el grupo asignado exclusivamente a fisioterapia digital alcanzó el 21%.

La facilidad para incorporar el suplemento a una comida habitual, por ejemplo, mezclándolo con el yogur o sumándolo al desayuno, podría haber influido en esa diferencia.

Afroditi Kouraki, autora principal del estudio, destacó que los resultados permiten explorar el potencial de modificaciones alimentarias relativamente sencillas para mejorar la función física. Sin embargo, los propios investigadores advierten que todavía es necesario profundizar en los mecanismos que explican los efectos encontrados.

La duración del ensayo y la cantidad de participantes son dos limitaciones importantes. Seis semanas constituyen un período breve para determinar si los beneficios se mantienen en el tiempo y si la intervención puede producir cambios duraderos en personas con osteoartritis.

Por ese motivo, el trabajo no propone reemplazar los tratamientos médicos ni la fisioterapia por el consumo de inulina. Más bien, aporta evidencia inicial sobre el papel que podría desempeñar la alimentación en el abordaje de las enfermedades articulares.

La investigación se suma a una línea de estudio cada vez más amplia sobre la microbiota intestinal y su relación con diferentes funciones del organismo. Comprender esos vínculos puede aportar nuevas herramientas para abordar el envejecimiento, especialmente cuando el objetivo es conservar la movilidad, la fuerza y la independencia durante más años.