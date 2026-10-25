Una mujer que busca su lugar en el mundo

En La mecánica del agua, Silvana Vogt construye una historia sobre la extranjería, las pérdidas y la posibilidad de empezar de nuevo. A través de Vera, una argentina que emigra a España, la novela explora los vínculos entre memoria, identidad y literatura.

Vera se va de Argentina en busca de otra vida. Deja atrás un país atravesado por la crisis económica, un amor inconcluso y un pasado del que intenta desprenderse. Con su perro Kantiano como compañero, emprende un viaje hacia España que pronto revela algo más complejo que un cambio de geografía: la dificultad de encontrar un lugar propio cuando el desarraigo también se lleva parte de la identidad.

En La mecánica del agua (Entre Ambos), Silvana Vogt aborda la experiencia migratoria desde sus contradicciones. Emigrar supone abrirse a otras posibilidades, pero también enfrentarse a la soledad, la precariedad, la burocracia y la condición permanente de extranjero. En Barcelona, Vera deberá reconstruirse mientras intenta preservar aquello que todavía la conecta con su vida anterior.

La literatura aparece como una forma de resistencia. La protagonista busca un libro que pueda funcionar como refugio y se aferra a la música, la filosofía y las conversaciones cotidianas para encontrar un sentido en medio de la incertidumbre. Su relación con Kantiano, el perro con el que comparte sus pensamientos, también ofrece un espacio de intimidad en un mundo que muchas veces le resulta hostil.

Vogt construye el relato a partir de escenas fragmentarias, diálogos y reflexiones que acompañan los movimientos de Vera. Con una escritura concisa, la autora pone en primer plano las tensiones entre recordar y olvidar, quedarse y partir, pertenecer y volverse invisible. En paralelo, el encuentro con otros personajes permite explorar distintas maneras de convivir con las pérdidas: mientras algunos permanecen atados al pasado, Vera intenta avanzar, aun sin certezas.

La novela también interroga una idea persistente: la del emigrante como alguien que abandona su tierra y debe justificar esa decisión. ¿Qué significa la patria cuando el lugar de origen deja de ofrecer un horizonte posible? ¿Cuánto de uno mismo queda en el camino?

Entre la melancolía y el deseo de empezar de nuevo, La mecánica del agua encuentra en el movimiento una forma de supervivencia. Como el agua que erosiona y transforma aquello que toca, la experiencia de Vera modifica su relación con el pasado y abre la posibilidad de construir otra vida, sin que eso implique dejar de cargar con lo perdido.

La mecánica del agua

Silvana Vogt

Editorial: Entre ambos

Páginas: 208

Precio: $30.000