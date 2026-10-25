Vivir más años y vivir mejor Claves para lograrlo

La ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, pero sí algunas certezas: la longevidad es el resultado de una combinación de factores biológicos, ambientales y sociales. Y aunque no podemos modificar nuestra herencia genética, existen hábitos que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Las investigaciones sobre personas centenarias revelaron que la genética adquiere especial importancia cuando se trata de alcanzar edades extraordinarias.

Thomas Perls, profesor de medicina de la Universidad de Boston y referente en el estudio de la longevidad, lleva décadas investigando a personas que superaron los 100 años y a sus familias. Sus trabajos muestran que ciertas variantes genéticas pueden favorecer una vida excepcionalmente larga, aunque no existe un único gen responsable.

Tener familiares que hayan llegado a los 90 o 100 años puede ser una señal favorable, pero no constituye una garantía. La herencia interactúa permanentemente con el ambiente, la alimentación, la actividad física y otros factores.

Los especialistas coinciden en que, mientras la genética puede resultar decisiva para alcanzar edades extremas, los hábitos saludables tienen una influencia importante sobre cómo transitamos las décadas anteriores.

También cambió la manera de entender el envejecimiento. Hoy se habla cada vez más de edad biológica, relacionada con el estado funcional del organismo, y no solamente de edad cronológica, que indica los años cumplidos.

En otras palabras, dos personas de 70 años pueden presentar condiciones físicas y cognitivas muy diferentes.

Una cuestión de hábitos

Los avances médicos que permitieron controlar numerosas infecciones y mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer contribuyeron al aumento de la esperanza de vida. Pero vivir más también exige prestar atención a los cuidados cotidianos.

Una alimentación variada, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y grasas saludables, ayuda a proteger la salud cardiovascular y metabólica. La dieta mediterránea, que incluye pescado y aceite de oliva, es uno de los patrones alimentarios más estudiados por su asociación con mejores resultados de salud.

La actividad física constituye otro pilar. Caminar, nadar, bailar, andar en bicicleta y realizar ejercicios de fuerza favorece la movilidad, la masa muscular, el equilibrio y la autonomía.

La profesora de Educación Física Catalina Juárez destaca la importancia de adaptar el entrenamiento a cada etapa de la vida. “Es recomendable buscar la actividad que mejor se adecúe a cada uno. Hoy son muchas las opciones”, señala, y recuerda que el ejercicio debe construirse como un hábito sostenido.

Con el paso de los años, especialmente cuando predomina el sedentarismo, pueden disminuir la masa muscular, la densidad ósea y algunas capacidades físicas. Por eso resulta importante trabajar la fuerza, la coordinación y el equilibrio, con orientación profesional cuando sea necesario.

A estos cuidados se suman dormir adecuadamente, evitar el tabaco, moderar el alcohol y controlar la presión arterial, la glucemia y el colesterol según las indicaciones médicas.

Seguir haciendo

Candela López Roy tiene 66 años y representa una manera de vivir la madurez lejos de los antiguos estereotipos. Activa, entusiasta y con ganas de seguir aprendiendo, considera que mantenerse ocupada y compartir experiencias con distintas generaciones es fundamental para sentirse bien.

“Siempre fui una persona muy activa y me gusta seguir teniendo proyectos. Con los años cambiaron muchas cosas, especialmente la tecnología y las formas de trabajar, pero creo que lo importante es adaptarse, aprender y no quedarse quieta”, cuenta.

Para ella, la experiencia que llega con la edad también representa una ventaja. “Hoy me siento mucho más segura que cuando tenía 40 años. Hay situaciones que antes me preocupaban y que ahora puedo afrontar de otra manera. Aprendí a disfrutar más de las cosas y a darle importancia a lo que realmente vale la pena”, reflexiona.

Candela también procura cuidar su salud, realizar actividad física y reservar momentos para ella. Considera que el bienestar no depende únicamente de la edad, sino también de la actitud con la que se enfrenta cada etapa.

Los vínculos familiares ocupan un lugar especial en su vida. “Me encanta compartir tiempo con los más jóvenes, conversar, salir y hacer planes. Creo que ese intercambio nos mantiene actualizados y nos llena de energía. Hoy las personas de nuestra edad vivimos de una manera muy distinta a como lo hacían nuestros abuelos”, señala.

Un cerebro que sigue aprendiendo

La longevidad no depende únicamente de la salud física. El bienestar emocional, las relaciones sociales y la estimulación cognitiva también tienen un papel importante.

Desde la Fundación INECO destacan el valor de mantener el cerebro activo mediante la lectura, los juegos de mesa, el aprendizaje de idiomas, la música y otras actividades que impliquen nuevos desafíos.

Aprender algo diferente, participar en encuentros sociales o sostener intereses personales puede favorecer la reserva cognitiva y contribuir al bienestar.

La investigación también presta atención a factores psicológicos como el optimismo. Un estudio publicado en Journal of the American Geriatrics Society, realizado con mujeres, encontró una asociación entre mayores niveles de optimismo y una mayor probabilidad de alcanzar edades avanzadas.

Esto no significa que pensar positivamente garantice una vida larga, sino que la salud emocional forma parte de un conjunto de factores que merece atención.

Más vida a los años

Envejecer es un proceso natural e inevitable, pero la manera de transitarlo puede ser muy diferente de una persona a otra.

La alimentación, el movimiento, el descanso, los controles preventivos y la actividad intelectual ayudan a preservar capacidades. También importa sostener vínculos afectivos, encontrar espacios de disfrute y conservar la posibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida.

No existe una fórmula capaz de garantizar que alguien llegue a los 100 años. La genética, las condiciones sociales, el acceso a la salud y numerosos factores que escapan al control individual también intervienen.

Sin embargo, las investigaciones coinciden en una idea central: nunca es demasiado tarde para incorporar hábitos que favorezcan el bienestar.

Porque la verdadera conquista de la longevidad no consiste solamente en vivir muchos años, sino en poder disfrutarlos con la mayor salud, autonomía y plenitud posibles.