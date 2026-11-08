Canas: qué pasa cuando el pelo pierde su color y qué tener en cuenta antes de teñirse

Las primeras canas suelen aparecer de manera gradual. Al principio puede ser apenas un pelo blanco entre otros tantos, pero con el tiempo empiezan a multiplicarse hasta modificar el aspecto del cabello. Para algunas personas es un cambio que llega sin demasiadas preocupaciones; para otras, el momento de decidir si cubrirlas con tintura o dejarlas a la vista.

Aunque el encanecimiento es una consecuencia habitual del envejecimiento, detrás de ese cambio hay un proceso biológico bastante más complejo que la simple pérdida de color. El folículo piloso, la estructura de la piel de la que nace cada pelo, depende de un conjunto de células encargadas de producir melanina, el pigmento que determina su tonalidad. Cuando ese mecanismo deja de funcionar correctamente, el cabello comienza a crecer gris o blanco.

La genética es el principal factor que determina cuándo aparecen las canas. Sin embargo, también se investigan otros elementos que pueden intervenir, especialmente cuando el encanecimiento comienza a edades tempranas.

Por qué aparecen las canas

Durante el crecimiento del pelo, unas células llamadas melanocitos producen la melanina que le da color. Su funcionamiento depende, a su vez, de las células madre melanocíticas, que permiten renovar ese sistema en los distintos ciclos de crecimiento del cabello.

Investigaciones publicadas en 2025 profundizaron en qué sucede cuando ese mecanismo se altera. Un equipo de Tokyo Medical and Dental University, liderado por Emi Nishimura, estudió cómo reaccionan esas células madre frente a daños en el ADN. Los resultados, publicados en Nature Cell Biology, mostraron que, ante determinadas agresiones, pueden dejar de renovarse, madurar y finalmente morir. Sin esa reserva celular, el folículo pierde la capacidad de producir cabello pigmentado.

El trabajo, realizado en ratones, también observó que el entorno del folículo puede modificar el destino de esas células. En determinadas condiciones, en lugar de desaparecer, pueden continuar dividiéndose pese a acumular daños genéticos y adquirir comportamientos asociados al desarrollo de células cancerosas. Los investigadores plantearon que el encanecimiento y el melanoma podrían representar respuestas diferentes frente a un mismo tipo de estrés celular. Esto no significa que las canas protejan del cáncer ni que exista una relación directa entre ambos fenómenos: se trata de resultados experimentales que todavía deben estudiarse en personas.

Otro trabajo de investigadores de NYU Langone, con participación de Qi Sun y Mayumi Ito, puso el foco en el movimiento de las células madre dentro del folículo. Según observaron, estas deben desplazarse durante cada ciclo de crecimiento para cumplir su función. Cuando pierden esa capacidad de movimiento, el proceso de pigmentación puede interrumpirse y el pelo comienza a crecer sin color.

Cuando aparecen antes de tiempo

Si bien la edad y la herencia genética explican buena parte del encanecimiento, la aparición prematura de canas también despertó interés por su posible relación con otros aspectos de la salud.

Entre los factores estudiados aparecen las deficiencias nutricionales, especialmente de vitamina B12, vitamina D, ácido fólico y calcio. Un trabajo publicado en junio de 2025 en la revista Bioinformation, realizado por Tanwar y colaboradores, analizó distintos factores asociados con el encanecimiento temprano y puso atención en la vitamina B12, el tabaquismo y el estrés oxidativo.

En otra investigación realizada con población joven de India, Chakrabarty, Krishnappa, Gowda y Hiremath encontraron niveles significativamente menores de vitamina B12 entre quienes presentaban canas prematuras. También identificaron asociaciones con los niveles de vitamina D, calcio y ácido fólico, aunque la evidencia sobre otros minerales, como el cobre, resulta menos consistente.

Estos resultados no permiten establecer que una deficiencia nutricional sea necesariamente la causa de las canas. Son estudios de asociación y no demuestran una relación directa. La predisposición genética continúa siendo el factor de mayor peso. De todos modos, cuando el encanecimiento aparece a edades tempranas, una consulta profesional puede ayudar a determinar si existe alguna carencia nutricional u otra condición que merezca atención.

Qué se sabe sobre las tinturas

La decisión de conservar las canas o cubrirlas con color también abre otra pregunta: ¿qué efectos puede tener el uso prolongado de tinturas?

Una revisión sistemática publicada en 2025 reunió 96 estudios realizados entre 1964 y marzo de ese año. El análisis encontró posibles asociaciones entre el uso frecuente y prolongado de tinturas, especialmente las permanentes, y un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer. Sin embargo, los autores advirtieron que las investigaciones presentan diferencias importantes en sus diseños, poblaciones y resultados, además de factores externos que dificultan establecer conclusiones definitivas.

Otro antecedente es una investigación del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos (NIEHS) que analizó información de 46.709 mujeres. Sus resultados, difundidos en enero de 2025 en International Journal of Cancer, señalaron que quienes habían utilizado tinturas permanentes durante el año anterior presentaban un 9% más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama que quienes no las habían usado. En cambio, el aumento fue escaso o nulo entre las usuarias de productos semipermanentes o temporales. La asociación fue más marcada entre las mujeres afroamericanas que se teñían con frecuencia.

Los investigadores no establecieron una relación de causa y efecto. La frecuencia de aplicación, la composición de los productos y las características de las poblaciones estudiadas son algunas de las variables que deben considerarse al interpretar estos resultados.

Las canas, entonces, no son solamente una cuestión estética. Su aparición responde a cambios en el funcionamiento del folículo y, en algunos casos, puede motivar una consulta para evaluar posibles factores asociados. La decisión de teñirlas, por su parte, forma parte de una elección personal, aunque conocer qué contienen los productos y qué evidencia existe sobre su uso prolongado permite tomarla con mayor información.