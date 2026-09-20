Volver a construir un cuerpo móvil

Para Pagola, recuperar el movimiento implica prestar atención al cuerpo, practicar ejercicios y disfrutar de las posibilidades que ofrece moverse. También significa acortar los períodos prolongados de inmovilidad e incorporar a la vida cotidiana aquello que se aprende durante la actividad física.

La especialista plantea que aprender a utilizar el cuerpo con buenas posturas y nuevas combinaciones de movimiento permite ganar independencia para moverse, seguridad y una mejor predisposición y disfrute.

Por eso, la postura no aparece como una posición fija que deba sostenerse todo el tiempo. El objetivo es construir un cuerpo fuerte, móvil y capaz de adaptarse a distintas situaciones.