Vuelve “MasterChef Celebrity” Nueva temporada llena de cambios y sorpresas

Después de una temporada que terminó con Ian Lucas como campeón, “MasterChef Celebrity” ya prepara su regreso a Telefe. El reality gastronómico volverá a tener a Wanda Nara como conductora y presentará una modificación central en su jurado: Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato de Santis, junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

El regreso del programa será una de las principales apuestas de Telefe para el último tramo del año. La edición anterior, que comenzó en octubre de 2025 y finalizó en marzo de 2026, tuvo como ganador a Ian Lucas, quien superó en la final a Sofía “La Reini” Gonet. El influencer se quedó con el trofeo, un equipamiento completo de cocina y comedor y un premio de 50 millones de pesos.

Mientras el final de “Gran Hermano: Generación Dorada” es inminente, el canal ya comenzó con las grabaciones del certamen que llegaría a la pantalla chica hacia finales de mes. De esta manera, Telefe busca sostener el protagonismo que consiguió con la temporada anterior y volver a instalar a “MasterChef Celebrity” como uno de los grandes programas del prime time.

Wanda Nara continúa como conductora

Una de las certezas de la nueva edición es la continuidad de Wanda Nara al frente del formato. La empresaria y mediática había asumido la conducción de la temporada anterior y logró consolidarse en ese rol.

Su presencia también será uno de los componentes extragastronómicos del programa, una característica que ganó peso durante la edición anterior, ya que el reality combina las competencias culinarias con las historias personales, los cruces entre participantes y todo aquello que sucede alrededor de las figuras convocadas.

El gran cambio: Maru Botana reemplaza a Donato de Santis

La principal novedad estará detrás de las mesadas del jurado. Después de varias temporadas como una de las caras históricas del programa, Donato de Santis no continuará en “MasterChef Celebrity”.

Su lugar será ocupado por Maru Botana, quien confirmó públicamente su incorporación durante una entrevista en “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini en El Trece. “Yo voy a ser la tercera jurado de MasterChef Celebrity y MasterChef Kids”, anunció la cocinera.

Botana se sumará así a Germán Martitegui y Damián Betular, quienes conservarán sus lugares en el equipo. Su llegada representa el regreso de una figura histórica de la televisión gastronómica y promete una mirada diferente sobre las preparaciones, especialmente en el terreno de la pastelería.

¿Quiénes son los 24 participantes de la nueva edición?

Telefe confirmó oficialmente una lista de 24 figuras provenientes de distintos ámbitos. El elenco anunciado originalmente está integrado por: Alejandro Lerner, Martín “Campi” Campilongo, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Paula Trápani, Pachu Peña, Pablo Giralt, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Pablo Migliore, Rocío Robles, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Luck Ra y Marta Fort.

Si bien se trata de un grupo variado, con músicos, figuras de la televisión, periodistas, actores y humoristas, influencers y personalidades del deporte, uno de los nombres que más expectativa genera es Marta Fort, la hija de Ricardo Fort, quien tendrá su primera experiencia en este tipo de competencia.

La joven incluso reconoció que la dinámica del programa no es su fuerte y lanzó una particular confesión: “No curto mucho el mercadito”.

Una temporada con humor, cocina y expectativa

Con un jurado renovado, Wanda Nara nuevamente al frente y un elenco que combina figuras de distintas generaciones, “MasterChef Celebrity 2026” busca repetir el impacto de su antecesora.

La edición anterior demostró que el programa no depende únicamente de la cocina para generar repercusión: las personalidades de los famosos, sus vínculos, sus historias y sus cruces también se convirtieron en parte fundamental del espectáculo. La final, de hecho, superó los 20 puntos de rating en algunos momentos y tuvo a Ian Lucas como gran ganador.

Ahora, con las hornallas nuevamente a punto de encenderse y Maru Botana preparada para ocupar una de las sillas más codiciadas de la televisión argentina, Telefe apuesta otra vez por una fórmula que combina gastronomía, entretenimiento y competencia.