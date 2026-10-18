Wanda Nara, renovada: el rotundo cambio físico para su debut en el cine y su nueva vida de soltera

Wanda Nara no sabe lo que significa pasar desapercibida. Cada paso que da se transforma en una tendencia nacional, y esta vez no fue la excepción. En las últimas semanas, los portales de espectáculos y las redes sociales estallaron al observar el rotundo cambio físico de la mediática. Tras haber aumentado 10 kilos por un estricto compromiso profesional para su primera película como actriz protagónica, Wanda logró bajarlos en un tiempo récord y lucir una figura renovada que dejó a todos boquiabiertos.

El secreto detrás de esta rápida transformación está basado en la rutina de nada más y nada menos que en el clan Kardashian, la familia más mediática del mundo del espectáculo.

El desafío actoral que cambió su cuerpo

Para entender la metamorfosis de Wanda Nara, es necesario remontarse al rodaje de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que marcará su gran debut cinematográfico. En el filme, la empresaria se mete en la piel de Lucía, una mujer de más de 40 años que atraviesa una profunda crisis personal tras descubrir la infidelidad de su pareja de toda la vida y quedarse sin trabajo. En la ficción, su personaje miente en una entrevista laboral asegurando que tiene un hijo joven, lo que la obliga a pedirle a su vecino Javier (interpretado por Agustín Bernasconi) que finja el rol, desencadenando enredos y un inesperado romance entre ambos.

Nara asumió este desafío con absoluto profesionalismo e incluso estuvo dispuesta a alterar su físico para el papel. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, confesó la empresaria sobre el exigente proceso de construcción de su personaje.

“Lo tomé con mucha seriedad y lo disfruté”, confesó sobre este proyecto en el que además vio reflejado parte de su pasado cuando se vio por primera vez caracterizada. “Me recordó algún momento de mi vida en que estaba más acartonada, conformando quizás a alguna pareja que le gustaba eso y no mi estilo”, explicó.

Sin embargo, una vez finalizadas las jornadas de grabación, el objetivo mutó rápidamente hacia la recuperación de sus hábitos saludables habituales y el retorno a su peso anterior.

Fue en ese momento que Wanda se cruzó con la llamada “dieta de las Kardashian”: una rutina de alta complejidad logística y económica. Según trascendió, se trata de un plan integral que tiene un costo estimado de 2.500 dólares semanales, una cifra a la que sólo pueden acceder figuras con alto poder adquisitivo como en el caso de la empresaria.

Así es la dieta de las Kardashians que sigue Wanda

El programa que sigue la Bad Bitch consta de tres pilares fundamentales. Primero una dieta mediterránea estricta con chefs privados que consiste en alimentos con grasas saludables (como el aceite de oliva y los frutos secos), pescados frescos, vegetales de estación y proteínas magras.

La propia conductora confirmó en Instagram que eliminó por completo las harinas refinadas y el azúcar industrial desde hace un tiempo para desinflamar el organismo y optimizar su energía diaria.

Además, Wanda tiene en entrenamiento personalizado y caminatas intensas coordinadas por un personal trainer, que monitorea a diario su actividad física, combinada con ejercicios de fuerza.

Una nueva vida como mujer divorciada

Sumado al impacto que generó su cambio estético y los secretos detrás de su dieta, también se sumó la finalización del divorcio con Mauro Icardi, una situación que venía dilatándose desde hace más de un año y que tenía una compleja trama económica.

El Tribunal de Milán, Italia, donde se realizó la disolución matrimonial, dictó la sentencia oficial y definitiva que puso fin a su matrimonio con el futbolista, cerrando una de las novelas mediáticas más largas y complejas de la farándula local.

El divorcio, que incluyó tensas audiencias cruzadas y reclamos económicos desestimados por la justicia italiana respecto a cifras millonarias de manutención conyugal, dejó a Wanda en un escenario completamente renovado, pero con su impronta picante se encargó de llamar “psiquiátrico” a su ex y de aparecer en un evento de Dolce & Gabbana completamente renovada.

Hoy, consolidada como una mujer independiente, la conductora de “MasterChef Celebrity” capitaliza su soltería demostrando que su prioridad absoluta son sus hijos, sus marcas comerciales y su proyección artística. Lejos de deprimirse por el fin de su etapa con el futbolista, la mediática se mostró más activa que nunca en la escena pública. De hecho, ya palpita la avant premiere de su película que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre y promete ser un evento que marque un antes y un después en su carrera.

La empresaria sigue una dieta mediterránea estricta con chefs privados

Para su debut en el cine, Wanda engordó diez kilos para interpretar a su personaje