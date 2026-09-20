“Ya es demasiado tarde”

El periodista y escritor estadounidense, Thomas L. Friedman, y Craig Mundie, exresponsable de investigación y estrategia de Microsoft, sostienen que el problema no puede resolverse simplemente frenando los modelos más avanzados de Estados Unidos y China.

Su argumento es que las capacidades consideradas peligrosas ya circulan. Existen modelos de código abierto y también pueden producirse accesos ilícitos a sistemas propietarios. Por eso, plantean que la prioridad debería ser construir defensas frente a amenazas que ya demostraron ser posibles.

Friedman y Mundie proponen proteger las infraestructuras críticas, crear un sistema internacional de control y desarrollar proyectos conjuntos entre Estados Unidos y China en biología y medicina.