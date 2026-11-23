En las últimas horas, se conoció un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde determinó que un total de 1.410.000 turistas se movilizaron por el país durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía (del 20 al 22 de noviembre), generando un impacto económico directo de $332.557 millones.

De acuerdo con el informe de la entidad, el movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales. No obstante, en la comparación interanual todos los indicadores mostraron retrocesos respecto de 2025.

El reporte de CAME reflejó el impacto tanto de la menor duración del descanso (3 días frente a los 4 días de 2025, un 25% menos) como de la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de mes por la visita del papa León XIV y las restricciones de ingresos de los hogares. En total, viajaron 1.410.000 personas, lo que representa una caída del 17,4% frente al mismo feriado de 2025.

La estadía promedio se ubicó en 2 días (un 13,0% menos que los 2,3 días registrados en 2025, aunque levemente por encima del 1,8 del feriado del 12 de octubre). El gasto promedio alcanzó los $118.770 por turista, con una baja real del 3,1% interanual.

El impacto total llegó a $332.557 millones, implicando una retracción real del 30,3% en comparación con el año pasado. Desde la CAME explicaron que la merma en el gasto global respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario más austero en un contexto recesivo, donde las actividades gratuitas y al aire libre ganaron protagonismo para cuidar el presupuesto.

A diferencia de octubre, el flujo turístico presentó un comportamiento dispar entre destinos. Mientras algunas plazas alcanzaron altos niveles de ocupación traccionadas por eventos puntuales, otras registraron una demanda moderada.

Asimismo, el informe destacó el rol clave de los excursionistas (visitantes que viajan por el día sin pernoctar), quienes sostuvieron el movimiento gastronómico, comercial y recreativo por fuera de las estadísticas tradicionales de hotelería.

El desempeño de La Plata

En La Plata, la ocupación hotelera promedió en torno al 50%, con establecimientos que oscilaron entre el 45% y el 70% de sus plazas cubiertas, de acuerdo a la información que relevó la CAME.

El movimiento de la Ciudad estuvo fuertemente impulsado por los festejos del 144° aniversario de La Plata, cuya jornada central en Plaza Moreno convocó a unas 120.000 personas con los shows de Los Palmeras y Dillom, además de ferias gastronómicas y propuestas culturales. La agenda del fin de semana se completó con el Festival del Jazz La Plata Capital y el Festival de Cine Latinoamericano.