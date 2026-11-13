Autos híbridos y eléctricos: cómo se repartirá el cupo de 50.000 unidades para 2027

El mercado automotor argentino comienza a definir uno de los capítulos más importantes de 2027. El Gobierno nacional habilitó el registro de solicitudes para acceder al nuevo cupo de importación de vehículos híbridos y eléctricos, un régimen que permitirá ingresar hasta 50.000 unidades anuales sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre y presenta modificaciones significativas en el mecanismo de distribución. Los cambios obligan a fabricantes e importadores a revisar sus estrategias comerciales y determinar qué modelos presentarán para obtener el beneficio.

La principal novedad está en la asignación de unidades a las empresas que no producen vehículos en el país. El nuevo esquema establece categorías según los antecedentes de importación de 2025 y 2026, con cantidades específicas para cada segmento.

La decisión podría tener consecuencias directas para los consumidores. Las marcas que reciban menos unidades de las necesarias para abastecer su demanda deberán limitar su oferta o importar vehículos por fuera del régimen, pagando el arancel correspondiente, con el consecuente impacto sobre los precios.

El programa contempla 50.000 vehículos, de los cuales 25.000 corresponden a fabricantes y otros 25.000 a importadores sin producción local.

Para estos últimos, la distribución se realizará según el volumen de unidades importadas o en proceso de importación durante los dos años anteriores.

Los grandes importadores, aquellos que superen las 9.000 unidades, tendrán acceso al 60% del cupo destinado a este sector, equivalente a 15.000 automóviles.

Los importadores medianos se dividirán en dos categorías. Quienes hayan ingresado entre 2.000 y 9.000 vehículos podrán competir por 3.000 unidades, mientras que las compañías con antecedentes de entre 700 y 2.000 automóviles dispondrán de 1.500.

Los pequeños importadores, con menos de 700 unidades, deberán repartirse apenas 500 vehículos.

Finalmente, las empresas que ingresen por primera vez al sistema tendrán reservados 5.000 automóviles. La mitad corresponderá a nuevos operadores que inviertan en infraestructura de carga y la otra mitad a quienes no contemplen ese desembolso.

LAS MARCAS CHINAS, PROTAGONISTAS

BYD aparece como uno de los grandes jugadores. La compañía acumuló 12.893 unidades vendidas hasta fines de octubre y se posiciona entre las firmas con mayor volumen de operaciones.

También se destaca BAIC, que registró 8.972 vehículos comercializados bajo su marca, a los que se agregan otras 490 unidades de firmas del Grupo Belcastro.

Otro protagonista es el Grupo Antelo, representante de Great Wall, Changan y JMEV, entre otras marcas. Sus ventas acumuladas incluyen 6.155 unidades de Haval y Ora, además de 1.937 correspondientes a otras firmas. El stock todavía no patentado podría permitirle ingresar en la categoría superior.

La cuarta compañía con posibilidades de integrar ese segmento es Chery, que comercializó 5.520 unidades, pero recibió asignaciones superiores a los 10.000 vehículos en convocatorias anteriores. Su clasificación dependerá del volumen efectivamente importado.

Si cuatro compañías compiten por los 15.000 vehículos reservados a los grandes importadores, una distribución equitativa equivaldría a 3.750 unidades por empresa, una cantidad que podría resultar insuficiente para sostener sus ventas.

LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS IMPORTADORES

En el segmento de importadores medianos, MG aparece como una de las empresas mejor posicionadas. La marca acumula 3.353 unidades comercializadas entre los modelos MG3 y MG ZS, a los que se incorporó el nuevo MG HS, todos híbridos autorrecargables.

En el escalón siguiente se ubicaría Jetour, con 805 unidades vendidas, a las que se suman otras 168 de Dongfeng. Suzuki también podría integrar este grupo, dependiendo de su stock importado.

Más ajustada será la situación de las compañías pequeñas, que deberán repartirse apenas 500 unidades. Entre las posibles participantes aparecen GAC, JAC, BMW Argentina, Forthing y Kaiyi.

TESLA Y LAS NUEVAS MARCAS

Uno de los aspectos más novedosos es la reserva de unidades para empresas que todavía no participaron de las convocatorias anteriores.

En este grupo sobresale Tesla, que aparece como la única nueva importadora con una inversión prevista en infraestructura de carga. Esta condición la posicionaría para acceder a las 2.500 unidades reservadas a esa categoría.

Las otras 2.500 estarán disponibles para nuevas marcas sin compromisos de inversión en cargadores. Entre las posibles interesadas figuran Hyundai, Kia y fabricantes chinos como Xpeng, Nio y Xiaomi.

La distribución definitiva será determinante para conocer qué modelos llegarán a los concesionarios argentinos durante 2027 y a qué precios. El desafío para las automotrices será conseguir suficientes unidades libres de arancel para sostener su oferta en un mercado donde la electrificación gana protagonismo.