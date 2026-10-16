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Citroën 2 CV: la vuelta de un clásico

Aunque en el país habrá que esperarlo unos años, ya genera entusiasmo en el imaginario popular por su movilidad urbana
El Citroën 2 CV del futuro ya está en marcha / web

Por Redacción

Citroën presentó el 2 CV Concept, una reinterpretación moderna y retrofuturista de su ícono más famoso de la marca francesa.

Se concibió ahora como un auto compacto urbano (3,76 metros de largo), 100% eléctrico, accesible y simple. Buscará posicionarse en la gama intermedia entre el pequeño Ami y el C3.

Con guiños al clásico 2 CV, mantiene los guardabarros marcados, los faros redondos, la silueta curva, el techo de lona enrollable e incluso asientos con el tradicional tapizado a cuadros.

Pero también trae detalles ingeniosos: incluye soluciones como una radio desmontable llamada “Radioën” que sirve como parlante portátil y un interior minimalista orientado a reducir costos sin perder practicidad.

En Europa, la marca apunta a un precio de entrada de alrededor de 15.000 euros para fomentar la movilidad eléctrica.

En Europa, la versión definitiva de producción está programada para llegar al mercado en 2028, coincidiendo con el 80° aniversario de la presentación del 2 CV original.

¿Cuándo llegaría a la Argentina?

Por el momento, no hay una fecha confirmada de llegada a nuestro país ni a la región.

Los factores clave para analizar su eventual arribo local incluyen:

-El desarrollo está pensado como un vehículo de producción europea para responder a las exigencias de electrificación urbana en Europa.

- Infraestructura e importación: al tratarse de un vehículo 100 por ciento eléctrico producido fuera del país, su comercialización en Argentina dependería de las condiciones para autos eléctricos importados (aranceles, homologación e infraestructura de carga urbana).

-Horizonte estimado: en caso de que Stellantis decida comercializarlo en la región, no ocurriría antes de fines de 2028 o durante 2029, una vez consolidado su lanzamiento en el mercado europeo.

Versión utilitaria

Pero el 2 CV vendrá acompañado, como en aquellos tiempos, por la citroneta (modelo furgoneta).

Se trata del 2CV Fourgonnette Concept, una reinterpretación del pequeño furgón que se convirtió en una herramienta habitual para comerciantes, repartidores y trabajadores independientes en Francia, Argentina y numerosos países. Presentado en el Salón del Automóvil de París 2026, el prototipo traslada el estilo del modelo original a una propuesta de movilidad eléctrica, con especial atención a la practicidad y a los costos.

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