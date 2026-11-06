Electromovilidad: fuerte avance en un año

El mercado de vehículos con motorizaciones alternativas atraviesa una transformación histórica en la Argentina.

Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante los primeros nueve meses de 2026 se patentaron 66.265 unidades entre híbridos y eléctricos puros, alcanzando el mayor nivel de ventas registrado desde la introducción de estas tecnologías en el país.

Este volumen representa un crecimiento del 267,4% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado apenas 18.038 unidades.

El podio de los más vendidos

Aunque la oferta tecnológica en el mapa de la electromovilidad local es diversa y cada segmento cuenta con sus propios referentes, tres modelos de tecnología híbrida convencional (HEV) lideraron la preferencia de los compradores en el acumulado del año:

* Ford Territory (HEV): se posicionó como el modelo más patentado con 7.654 unidades, capturando un 11,6% de cuota de mercado.

* Toyota Corolla Cross (HEV): se ubica en el segundo lugar con 5.956 unidades y un 9,0% de participación.

* BAIC BJ30 (HEV): completó el podio al alcanzar las 5.357 unidades, lo que representa un 8,1% del mercado.

En conjunto, estos tres modelos representaron casi el 29% de todos los patentamientos de vehículos electrificados en el país durante los primeros nueve meses del año.

La caída en los 0 km.

El patentamiento de autos bajó más de un 8 por ciento mensual durante octubre, hasta las 45.965 unidades, y cayó 12 por ciento interanual, según ACARA) El descenso de octubre respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 6.566 vehículos menos que los 52.261 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 8,4 por ciento, ya que en septiembre se habían patentado 50.207 rodados.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 481.852 unidades, lo que representa un 12,8 por ciento menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 552.758 vehículos.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el décimo mes del año con 6.947 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (5.358) y Fiat, que completó el podio (5.039). Por detrás aparecen Ford (4.421), Chevrolet (3.863), Renault (3.064), Peugeot (2.316), Citroën (1.426), ByD (1.377) y Jeep (1.063).