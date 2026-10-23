Jeep presentó el nuevo Avenger, su primer SUV híbrido en el país

Los paisajes multicolores de Jujuy fueron el escenario elegido por Jeep para presentar una de sus principales novedades para el mercado argentino. Entre los cerros de la Quebrada de Humahuaca, la marca estadounidense realizó el lanzamiento del nuevo Avenger, un SUV compacto que inaugura su oferta de vehículos híbridos en el país y se posiciona como la nueva puerta de entrada a su gama.

La presentación tuvo lugar en una bodega de Maimará, localidad conocida por la Paleta del Pintor. Allí, Jeep mostró las características de un modelo con el que buscará ganar protagonismo en uno de los segmentos más competitivos de la industria automotriz.

El Avenger llega importado desde Brasil y se comercializa en tres versiones: Altitude, Longitude y Limited. Todas comparten un motor turboalimentado de tres cilindros, un sistema de hibridación ligera de 12 voltios y una transmisión automática CVT.

Con precios que van desde los $41.990.000 hasta los $47.610.000, se ubica por debajo del Renegade y apunta a quienes buscan un vehículo compacto, tecnológico y orientado principalmente al uso urbano.

DISEÑO COMPACTO CON EL ADN DE JEEP

El nuevo Avenger desembarca en el segmento B-SUV. Mide 4,08 metros de largo, 1,54 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,56 metros. Su baúl ofrece 364 litros de capacidad, ampliables hasta 1.281 litros al rebatir los asientos traseros.

Estéticamente, mantiene elementos característicos de Jeep, como la tradicional parrilla de siete ranuras, los pasarruedas trapezoidales y una carrocería de líneas robustas.

Sin embargo, su propuesta está más vinculada con la movilidad cotidiana que con las travesías todoterreno. Ninguna de las tres versiones ofrece tracción integral, aunque conserva un despeje del suelo de 221 milímetros y ángulos de ataque y salida de 22 y hasta 33,9 grados, respectivamente.

También incorpora el sistema Jeep Selec-Terrain, que permite adaptar la respuesta del acelerador, la transmisión y los controles electrónicos mediante tres modos de conducción: Normal, Sport y All Terrain.

MOTOR TURBO Y TECNOLOGÍA HÍBRIDA

Una de las principales novedades es la incorporación de una mecánica electrificada, que representa el primer paso de Jeep en la comercialización oficial de vehículos híbridos en Argentina.

El Avenger utiliza el motor naftero T200, un propulsor turboalimentado de tres cilindros y 999 centímetros cúbicos que desarrolla 120 caballos de potencia y un torque máximo de 200 Nm.

Este motor trabaja asociado con un sistema de hibridación ligera de 12 voltios (MHEV), que incorpora asistencia eléctrica para optimizar el funcionamiento y contribuir a reducir el consumo de combustible.

A diferencia de los híbridos convencionales, esta tecnología no permite circular exclusivamente con electricidad ni requiere conectarse a un enchufe para recargar la batería.

La transmisión es automática CVT, con siete relaciones programadas, y envía la potencia a las ruedas delanteras.

TRES VERSIONES

La gama está integrada por las versiones Altitude, Longitude y Limited, que se diferencian principalmente por su equipamiento de confort, conectividad y seguridad.

La Altitude, opción de entrada, incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED, instrumental digital de 7 pulgadas y pantalla multimedia Uconnect de 10 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También ofrece cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y arranque por botón.

En seguridad, toda la gama incluye seis airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, frenado autónomo de emergencia, asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y detector de fatiga.

La Longitude suma llantas de 17 pulgadas, tapizados mixtos de tela y cuero, climatizador automático, acceso por proximidad, cargador inalámbrico y levas al volante. Además, incorpora control crucero adaptativo con función Stop & Go, sensores delanteros y vigilancia de punto ciego.

En lo más alto aparece la Limited, equipada con llantas de 18 pulgadas, tapizados de cuero, techo solar panorámico eléctrico, tablero digital de 10,25 pulgadas y faros Matrix LED, capaces de adaptar la iluminación para evitar encandilar a otros conductores.

También incorpora cámaras con visión de 360 grados y asistencias avanzadas para la conducción en tránsito intenso.

Entre sus particularidades se destaca la integración de ChatGPT, que permite interactuar mediante comandos de voz para realizar consultas y acceder a determinadas funciones del vehículo.

PRECIOS, FINANCIACIÓN Y GARANTÍA

Los precios oficiales de lanzamiento, vigentes hasta fines de noviembre, son de $41.990.000 para la versión Altitude, $44.660.000 para la Longitude y $47.610.000 para la Limited.

Como parte de su estrategia comercial, Jeep ofrece financiación de hasta $18.000.000 a tasa fija del 0%, con un plazo máximo de 18 meses.

El modelo también se incorpora a Jeep Plan, mediante un esquema de ahorro de 84 cuotas bajo la modalidad 80/20, con una primera cuota informada de $360.000.

Todas las versiones cuentan con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y acceso a una red de 65 puntos de servicio oficiales en el país.

Con este lanzamiento, Jeep amplía su presencia en el competitivo segmento de los SUV compactos y comienza a incorporar tecnologías electrificadas a su oferta argentina, con una propuesta que combina diseño, conectividad y eficiencia.