La automotriz china BYD evalúa fabricar baterías de litio en la Argentina

BYD podría dar un nuevo paso en la Argentina: pasar de la comercialización de vehículos electrificados a la producción de baterías. La compañía china evalúa invertir en el país para fabricar baterías de litio y sistemas de almacenamiento energético, dos actividades centrales en su estrategia de expansión global.

La posibilidad fue comunicada por el canciller Pablo Quirno después de una reunión con Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de la automotriz, en Singapur. El encuentro puso sobre la mesa el potencial de los recursos minerales argentinos para abastecer proyectos industriales destinados al mercado local y a la exportación.

Por ahora, se trata de una iniciativa en estudio. No se informaron montos de inversión, posibles ubicaciones ni un cronograma para instalar una planta. Tampoco se detalló qué etapas del proceso productivo podrían desarrollarse en la Argentina.

El interés de BYD por el litio local tiene antecedentes. En abril, durante el Salón del Automóvil de Beijing, Stella Li había señalado que la empresa buscaba incorporar materia prima argentina a su cadena de abastecimiento, siempre que resultara competitiva.

“Siempre y cuando sea competitivo, queremos comprar”, afirmó entonces. La ejecutiva destacó el volumen de litio que demanda la compañía y vinculó ese negocio con el crecimiento de la movilidad eléctrica.

La eventual fabricación de baterías supondría un paso adicional respecto de la compra del mineral. Sin embargo, los detalles disponibles todavía no permiten establecer el alcance industrial del proyecto ni su relación concreta con la producción minera nacional.

Aunque hoy su nombre está asociado a los autos eléctricos e híbridos enchufables, BYD comenzó en 1995 como fabricante de baterías recargables. Su ingreso al negocio automotor llegó en 2003 y, desde entonces, extendió sus actividades hacia la energía solar, el almacenamiento de electricidad y las tecnologías de propulsión eléctrica.

Ese recorrido explica el lugar que ocupan las baterías dentro de su estructura industrial. La compañía desarrolla sus propios acumuladores, motores eléctricos y componentes electrónicos, con una integración productiva que reduce su dependencia de proveedores externos.

Entre sus desarrollos se destaca la Blade Battery, una batería de litio-ferrofosfato —conocida por la sigla LFP— utilizada en sus vehículos eléctricos. El interés por producir en la Argentina se vincula, así, con una de las áreas que sostienen el negocio de la automotriz.

La inversión en análisis también podría tener aplicaciones fuera del automóvil.

Los sistemas de almacenamiento energético permiten acumular electricidad generada por fuentes renovables, abastecer instalaciones industriales y contribuir a la estabilidad de las redes eléctricas.

UN AÑO DE OPERACIONES EN EL MERCADO LOCAL

La posibilidad de sumar una actividad industrial se conoce poco después del primer aniversario comercial de BYD en la Argentina. La marca desembarcó con una filial propia y, durante sus primeros doce meses, superó las 12.000 unidades patentadas y alcanzó el liderazgo del segmento de vehículos totalmente eléctricos.

Ese crecimiento constituye el contexto de las conversaciones sobre nuevas inversiones. Christian Kimelman, gerente general de BYD Argentina, había señalado que la compañía suele acompañar su llegada a distintos mercados con proyectos de desarrollo cuando los resultados comerciales lo permiten.

La evaluación de una fábrica de baterías abre ahora otra perspectiva para su presencia local, aunque aún faltan definiciones que permitan conocer la escala y las características de una eventual instalación.

BRASIL, LA BASE INDUSTRIAL DE LA REGIÓN

La expansión argentina forma parte de una estrategia más amplia en América Latina. En Brasil, BYD inauguró en octubre de 2025 su complejo de Camaçari, en el estado de Bahía, donde produce modelos electrificados como Dolphin Mini, King y Song Pro.

La planta alcanzó las 100.000 unidades fabricadas en julio de este año y continúa ampliando sus operaciones. Es una pieza central de la política de la compañía para aumentar su producción fuera de China y acercarla a los mercados donde vende sus vehículos.

Stella Li había explicado que esa localización industrial también busca reducir, en el largo plazo, la exposición a los aranceles. En ese mapa regional, la Argentina aparece ahora como una alternativa para el negocio de baterías y almacenamiento energético. El próximo paso será conocer si las conversaciones se traducen en una inversión concreta.