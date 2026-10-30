Lexus renovó el ES: más espacio, tecnología y versiones híbrida y eléctrica

Lexus amplió su oferta en la Argentina con la llegada de la octava generación del ES, un sedán que combina mayores dimensiones, más espacio interior y dos alternativas de propulsión electrificada. La gama permite elegir entre una versión híbrida y otra completamente eléctrica, con diferencias de potencia, tracción y equipamiento.

Desarrollado sobre la plataforma GA-K, el nuevo modelo de la marca premium de Toyota creció respecto de su antecesor. Ahora mide 5,14 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,56 de alto, con una distancia entre ejes de 2,95 metros.

Los cambios representan un incremento de 16,5 centímetros en el largo, 5,5 en el ancho y ocho entre los ejes. Esa evolución también se traduce en una mayor habitabilidad, con una ganancia de 11 centímetros en el espacio para las plazas traseras.

FOCO EN EL CONFORT

El equipamiento de serie incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, techo solar panorámico, sensores de estacionamiento, espejos exteriores eléctricos y calefaccionados y sistema de apertura de puertas e-latch.

Puertas adentro, el ES incorpora climatizador automático de dos zonas y asientos delanteros calefaccionados y ventilados. La propuesta tecnológica reúne una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un tablero digital de 12,3 pulgadas.

A ese conjunto se suman un sistema de audio Mark Levinson de 17 parlantes y un Head-Up Display, que proyecta información de manejo dentro del campo visual del conductor.

DOS VERSIONES

La alternativa de entrada es el ES 350h Luxury, que utiliza un sistema híbrido compuesto por un motor naftero de 2,5 litros y otro eléctrico. Entrega una potencia máxima de 247 CV y se combina con una transmisión automática e-CVT y tracción delantera. Según las cifras informadas, acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos.

Por encima se ubica el ES 500e Luxury, la variante 100% eléctrica. Desarrolla 342 CV y cuenta con una batería de 74,69 kWh, con una autonomía declarada de hasta 450 kilómetros.

Esta versión incorpora tracción integral DIRECT4 y completa la aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos. También agrega suspensión variable adaptativa, ópticas Multi-LED con función de iluminación en curvas, asientos delanteros con regulación eléctrica en diez posiciones y memoria, y dos cargadores inalámbricos para dispositivos móviles.

SEGURIDAD Y ASISTENCIAS

Ambas versiones cuentan con ocho airbags y el paquete Lexus Safety System+ 4.0. Este conjunto integra luces altas automáticas adaptativas, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y sistema de precolisión.

La dotación se completa con controles de estabilidad y tracción y un monitor de punto ciego.

El ES 500e Luxury incluye un cargador de pared de 7 kW y un dispositivo de emergencia. Los tiempos estimados para recuperar la carga del 20 al 80 por ciento son de seis horas en una instalación monofásica y de dos horas en una red trifásica de 22 kW. Con el cargador de emergencia, ese proceso demanda unas 30 horas.