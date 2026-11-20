El modelo que marca el inicio de una profunda renovación estética, tecnológica y mecánica para la marca italiana en Sudamérica es el Fiat Argo X. Presentado oficialmente en sus primeras imágenes por Stellantis en noviembre de 2026, este vehículo se producirá en la planta brasileña de Betim y adoptará el nuevo lenguaje de diseño global de la compañía para la región, posicionándose por encima del Argo tradicional para convivir con él en los concesionarios. Al mercado argentino llegará en 2027, aún sin precio aunque estaría un escalón más arriba que los Argo tradicionales.

No será 100 % eléctrico ni tampoco un híbrido tradicional: es un vehículo naftero con tecnología microhíbrida o “híbrida suave” (MHEV) (y también se prevén versiones puramente a combustión).

A diferencia del Grande Panda europeo —que sí ofrece una variante 100 % eléctrica—, la adaptación regional fabricada en Brasil (Argo X) fue pensada para el uso cotidiano en Sudamérica.

El nuevo modelo combina estética aventurera, firma lumínica en “X” y mecánica T200 microhíbrida para posicionarse por encima del Argo tradicional.

Estéticamente abandona las líneas curvas tradicionales por trazos más rectos, robustos y cercanos a los de un SUV compacto, destacando además por colores llamativos como el nuevo verde pistacho. Tanto los faros delanteros como las ópticas traseras incorporan tecnología LED basada en píxeles que dibujan una firma luminosa en forma de “X”, acompañada por el emblema de Fiat ubicado en el centro de la parrilla y del portón trasero.

Aunque la configuración definitiva para el mercado local resta confirmarse, las unidades exhibidas anticipan la incorporación del motor T200 (1.0 turbo de tres cilindros, 120 CV y 200 Nm de torque) acoplado a una caja automática CVT de siete marchas simuladas. La gran novedad es su sistema Mild Hybrid (híbrido suave) de 12 voltios: no impulsa el auto en modo 100 % eléctrico, pero asiste al motor térmico en aceleraciones y al sistema Start&Stop para reducir consumos y emisiones.

Salto en plataforma, seguridad y tecnología: al compartir una arquitectura moderna de Stellantis, el interior renovará por completo su puesto de conducción con instrumental digital y una pantalla multimedia de mayor tamaño. En seguridad, se espera que sume seis airbags de serie y asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detector de fatiga y reconocimiento de señales de tránsito.