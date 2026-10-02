Los patentamientos de autos subieron 10,7% en septiembre

El patentamiento de vehículos 0km creció un 10,7% en septiembre respecto de agosto, aunque se mantuvo por debajo de los niveles de 2025. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se registraron 49.814 unidades, lo que representa una caída interanual del 11,4%.

La recuperación mensual se produjo después de los 45.003 patentamientos de agosto. Sin embargo, en comparación con septiembre del año pasado, cuando se habían registrado 56.241 vehículos, el mercado contabilizó 6.427 unidades menos.

Con estos resultados, los patentamientos acumulados entre enero y septiembre llegaron a 435.493 unidades. La cifra representa una baja del 13% frente a los primeros nueve meses de 2025, cuando se habían registrado 500.497 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, consideró que el resultado de septiembre marca una modificación en la evolución del sector. “La desaceleración del mercado se detuvo y se puede observar ahora un cambio de tendencia”, sostuvo. Según expresó, se trata de un momento esperado por la cadena de valor, que venía realizando esfuerzos para reducir los efectos de la caída de la actividad.

Beato también destacó una transformación en la composición de los patentamientos, con una mayor participación de vehículos provenientes del exterior.

“El mercado automotor argentino atraviesa un cambio en su composición, con menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”, indicó.