La nueva Renault Niagara es la pick-up compacta fabricada en la planta de Santa Isabel, Córdoba, cuyo lanzamiento comercial en Argentina se concretó a principios de este mes. Ubicada un escalón por encima de la Oroch, llega para competir directamente en el segmento de las camionetas monocasco contra rivales como la Fiat Toro, Ford Maverick y Chevrolet Montana.

Toda la gama comparte la misma mecánica naftera turboalimentada, combinada con dos opciones de transmisión y tracción. Caja manual de 6 velocidades (versión de entrada) o automática EDC de doble embrague húmedo y 6 marchas (con levas al volante en las variantes automáticas).

Las tres primeras versiones (Evolución+ MT; Evolución+ AT; Iconic+ AT) son tracción delantera (4x2) con control de tracción avanzado (Extended Grip). La tope de gama (Outsider) incorpora tracción integral 4x4 con modos específicos para fuera de camino (Mud y Lock Off-Road, que reparte el torque de manera uniforme entre ambos ejes).

La caja de carga cuenta con 938 litros de volumen, apertura eléctrica del portón, recubrimiento protector de serie y 8 ganchos de amarre.

Las versiones superiores suman iluminación, toma de 12V y cobertor rígido de fábrica. Soporta entre 554 kg (Outsider 4x4) y 654 kg (Evolution+ MT) según el equipamiento y peso de cada variante, con una capacidad de remolque de hasta 710 kg en toda la gama.

El interior apuesta por un enfoque cercano al de un SUV mediano, con materiales blandos (soft touch), 36 litros de espacios guardaobjetos interiores y un respaldo trasero reclinable a 25° para mejorar la postura de los pasajeros.

Desde la entrada de gama trae freno de mano eléctrico con función Auto-Hold, iluminación Full LED y control de velocidad crucero. Las variantes más equipadas añaden climatizador automático bizona con salidas traseras, cargador inalámbrico, butaca del conductor con regulación eléctrica, tapizados en cuero ecológico, consola central refrigerada e iluminación ambiental de 48 colores.

En cuanto a la seguridad, viene de serie con 6 airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal y mantenimiento de carril.

Cuánto cuestan

La Renault Niagara Evolution+ MT: $45.700.000; Renault Niagara Evolution+ AT: $48.110.000; Renault Niagara Iconic+ AT : $52.730.000; y Renault Niagara Outsider AT: $59.990.000. Como parte de su lanzamiento, tiene financiación a tasa 0% en cuotas fijas de hasta $30.000.000 a 12 meses.