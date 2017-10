Randazzo enfrentó una pregunta dura de una vecina de Berisso

| Publicado en Edición Impresa

“¿Por qué no denunciaste todo lo que robaban?”, le preguntó una vecina de Berisso a Florencio Randazzo en medio de una recorrida electoral que hizo el candidato de Cumplir por la Región y que fue filmada. Pese a que la consulta estaba apuntada a que el ex ministro K rinda cuentas de su anterior gestión, supo dar con una respuesta que no lo dejó tan mal parado: “Yo podría ser un oportunista y decirte: ‘la verdad que robaron’”. Pero estuvo lejos de ese oportunismo diciendo que “los que robaron ya están presos y hay otros que van a ir presos porque la Justicia tiene que actuar”. También aprovechó para criticar a Cristina: “El kirchnerismo terminó siendo un proyecto personal y familiar”.