Cristina: “Estamos a tiempo de ponerle un límite al Gobierno”

La ex presidenta busca ahora acumular todo el voto peronista del Conurbano

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta encabezó el acto de cierre de campaña ayer en el estadio de Racing Club de Avellaneda - prensa unidad ciudadana

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Pasó tantas veces en la cancha de Racing que no debería llamar la atención, salvo porque no se disputó ayer un partido de fútbol sino que se realizó un acto político. Pero el comportamiento del público –hinchada en un caso, militancia en el otro- resultó idéntico: el aliento fue más relevante que lo que pudieran hacer o decir los protagonistas, como si se los sostuviera ante la adversidad.

Así se debieron sentir en innumerables ocasiones los jugadores de la “academia” de Avellaneda y algo similar sucedió ayer con Cristina Kirchner. La ex presidenta se presentó ante miles de personas -más de 100.000 según los organizadores, unas 60.000 para estimaciones más independientes- para echar el resto en una campaña electoral que está llegando a su final.

“Estamos a tiempo de ponerle un límite al Gobierno”, advirtió la candidata a senadora nacional por la Unidad Ciudadana desde un pequeño escenario 360 montado en el centro del campo de juego, que por medio de una pasarela estaba unido con otro escenario más grande, al estilo tradicional, en el que se ubicaron Jorge Taiana y los otros postulantes de la fuerza opositora.

El discurso de la ex presidenta tuvo un fraseo llamativamente lento, adjudicado por ella misma a problemas en el audio -a tal punto que pidió un cambio de micrófono- y por otros presentes en estadio a un consejo que le dieron de hablar más despacio para que se le entienda. “Así no, así no”, pareció imitar Cristina Kirchner a Mirtha Legrand, al cuestionar el rumbo del Gobierno.

Justamente ese momento, tal vez el más flojo de un mensaje que no estuvo a la altura de las condiciones de oradora que tiene la ex presidenta, fue interpretado por la militancia como la necesidad de apuntalarla. “Cristina senadora, Cristina senadora”, corearon entonces y agregaron el conocido “vamos a volver, a volver, vamos a volver”. “Nunca los traicioné”, les devolvió ella.

EVITA Y PERON

La candidata, que fue la más votada en la Provincia en las PASO de agosto, también dio claras señales de que –pese a que se fue del PJ este año- buscará capitalizar el voto peronista que es fuerte en el Conurbano. “¿Si Perón y Evita estuvieran aquí, por quién votarían?”, preguntó, para luego responderse: “Evita a Cristina, Perón a Taiana. Y los dos juntos, a la Unidad Ciudadana”.

En este último tramo de la campaña hacia las elecciones del próximo domingo, la UC kirchnerista intentará forzar una migración del voto que obtuvo Florencio Randazzo para competir “palo y palo” con los candidatos del Gobierno, deslizaron fuentes partidarias a EL DIA en el Cilindro de Avellaneda. Pero en el comando cristinista saben que la contienda no se presenta nada fácil.

Según afirmó en su discurso Taiana, previo a la intervención de Cristina, la UC debe obtener más votos en el “tercer cordón” del Conurbano, donde se supone más potente que Cambiemos, porque en las PASO hubo “baja participación” en esas zonas del GBA. El acto también contó con la palabra de Fernanda Vallejo, primera candidata a diputada, a quien se le conoció la voz en público.

Entremezclados entre los demás candidatos estuvieron el ex gobernador Daniel Scioli, de perfil bajo, y el ex intendente matancero Fernando Espinoza, además de intendentes como el local Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría), entre otros. D´Elía cumplió y no estuvo.