Marcelo Gallardo confirmó su deseo de continuar en River

El entrenador manifestó sus intenciones y además, les comunicó a los cuatro candidatos a presidente que está a disposición del club

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dijo ayer que quiere seguir siendo entrenador del equipo y que le comunicó a todos los candidatos a presidente que está disponible para poder continuar en el cargo que asumió en julio de 2014.

“Tantas veces me preguntaron, tantas conjeturas hubo y como se va a hablar de esto hasta el final, es que le acabo de comunicar a los cuatro candidatos a presidentes que estoy a disposición de River para poder continuar siendo el entrenador del equipo”, destacó el DT en una conferencia de prensa.

“Tengo el deseo de seguir al frente del equipo y eso les comenté a todos los candidatos. Es una cuestión de sentido de pertenencia, siento que tengo ganas, disfruto, hay desafíos, no hay muchas cosas más, por eso me pongo a disponibilidad del futuro de River”, dijo el “Muñeco”.

Gallardo, cuyo contrato con el club de Núñez vence el 31 de diciembre, destacó que “no quería que se siga especulando, la decisión la tomé y por eso la comuniqué. Lo mío no tiene nada que ver con la política, por eso les dije lo que pienso y siento a los candidatos, porque no quería que se mezcle”.

“Me siento muy feliz y ahora que nos tocó perder era el momento de decir que quiero seguir. Le agradezco a los hinchas por todo el apoyo”, expresó un emocionado Gallardo en el River Camp, el predio que el club tiene en Ezeiza.

EL FUTURO PROYECTO

En cuanto al proyecto que tiene en su cabeza, Gallardo adelantó que “en su momento lo hablaremos y nos pondremos de acuerdo. Lo primordial era hablar con los candidatos por respeto a ellos y a la institución donde hay elecciones”.

Sobre las respuestas de los candidatos, el DT dijo que “lo recibieron muy contentos y tranquilos. Me pareció que era lo que correspondía, todos me dijeron que estaban de acuerdo con seguir el proyecto, luego hablaremos con quien gane”.

Gallardo también habló de cómo recibieron la noticia los jugadores y contó que “hoy les di descanso para que no me vieran, ja, pero creo que ellos se lo veían venir por como estábamos trabajando y hubo señales de que íbamos a seguir trabajando juntos”.

La noticia que alivió a muchos hinchas de River y a toda la dirigencia hizo que el técnico se refiera a ese punto. “Si a mucha gente de River que me aprecia bien le da felicidad mi decisión, me pongo feliz de que se sientan así, estoy muy agradecido”.

“La derrota no me ablanda, me pone todavía más alerta, más fuerte, relajarnos es lo peor nos puede pasar. Me pareció también que era un buen momento de decirlo luego de una semana difícil, donde no pudimos lograr objetivos”, consideró el entrenador.

HABLÓ SOBRE LAS DECLARACIONES DE FRANCESCOLI

Consultado sobre las declaraciones de Enzo Francescoli, quien criticó días atrás al arquero Germán Lux, Gallardo señaló que “se equivocó, cometió un error y me lo dijo, y también se lo dijo a los jugadores. Es un hombre de bien que -como todo el mundo- se puede equivocar y habla bien de él que lo sepa reconocer”.

En cuanto a los errores de Lux en los últimos partidos, el DT insistió en que “no hay que buscar chivos expiatorios, Germán va a atajar el domingo (contra Deportivo Morón), acá no hay errores individuales, este es un equipo y un grupo de trabajo. No voy a hablar de los jugadores, no pienso hacerlo”.